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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۲۹

ابطحی: مرکز نور ظرفیت جهانی شدن محتوای اسلامی و ایرانی را دارد

ابطحی: مرکز نور ظرفیت جهانی شدن محتوای اسلامی و ایرانی را دارد

قم- معاون پژوهشی وزارت علوم با اشاره به ظرفیت‌های علمی و محتوایی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی گفت: این مجموعه می‌تواند در آینده مخاطبان گسترده‌ای در خارج از مرزهای ایران پیدا کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی ابطحی صبح سه شنبه در جریان بازدید از مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور در قم اظهار کرد:ارائه این ظرفیت‌ها می‌تواند در شناخت بهتر نقش علوم انسانی و فناوری‌های نوین مؤثر باشد.

وی افزود: نگاه راهبردی و دوراندیشانه‌ای که در شکل‌گیری این مرکز وجود داشته، قابل توجه است و این مجموعه می‌تواند در تقویت باورها و ریشه‌های اصیل فرهنگ ایرانی نقش‌آفرین باشد.

معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: ظرفیت‌های موجود در مرکز نور تنها به عرصه مباحث حوزوی محدود نمی‌شود و با توجه به محتوای تولیدشده و ابزارهای نوین مورد استفاده، این مجموعه می‌تواند در آینده مخاطبان گسترده‌ای در خارج از مرزهای ایران پیدا کند.

ابطحی با اشاره به شرایط امروز کشور بیان کرد: هنگامی که موضوع تاب‌آوری و حل مسائل مهم کشور مطرح می‌شود، معمولاً نگاه‌ها بیشتر به سمت حوزه‌های فنی و مهندسی معطوف می‌شود و راهکارها نیز بر همین اساس شکل می‌گیرد.

ابرچالش‌ها را باید در لایه باورها جست‌وجو کرد

وی افزود: بسیاری از ابرچالش‌های کشور در ماهیت خود فنی و مهندسی نیستند و بررسی دقیق‌تر آنها نشان می‌دهد که ریشه این مسائل را باید در حوزه علوم انسانی دنبال کرد.

رئیس سابق دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به موضوعاتی همچون آب، انرژی و محیط زیست گفت: اگر این مسائل با روش تحلیل لایه‌ای علت و معلولی مورد بررسی قرار گیرند، مشخص می‌شود که رفتارها و تصمیم‌های ما در لایه‌های بالاتر قرار دارند، در حالی که باورهای بنیادین در بخش پایه‌ای این ساختار جای گرفته‌اند.

ابطحی تصریح کرد: آسیب دیدن باورهای بنیادین می‌تواند نقطه آغاز شکل‌گیری بسیاری از چالش‌ها باشد و به همین دلیل توجه به این بخش از مسائل کشور ضرورت ویژه‌ای دارد.

وی با ابراز نگرانی نسبت به صیانت از میراث فرهنگی و تمدنی ایران اظهار کرد: کشور ما از فرهنگی غنی با پشتوانه اسلامی و قرآنی برخوردار است و باید نسبت به آسیب‌هایی که می‌تواند از ناحیه هدف قرار گرفتن این باورها ایجاد شود، حساس بود.

معاون وزیر علوم خاطرنشان کرد: بازدید از مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی این دغدغه را تا حد زیادی کاهش داد، چرا که در این مجموعه شاهد فعالیتی مبتنی بر نگاه عمیق، راهبردی و دوراندیشانه به حوزه فرهنگ، معارف و فناوری بودیم.

مرکز نور در تولید محتوای سالم نقش‌آفرین است

ابطحی با تأکید بر اهمیت محتوای معتبر و متقن گفت: در کنار تولید محتوای قوی، استفاده درست و به‌موقع از ابزارهای هوش مصنوعی می‌تواند پاسخ‌گویی به نیازها و مطالبات جامعه علمی را دقیق‌تر و مؤثرتر کند.

وی افزود: ترکیب محتوای علمی و دینی متقن با فناوری‌های نوین، ظرفیت ایجاد تحول در حوزه مباحث حوزوی را دارد و آثار آن می‌تواند در سطح افکار عمومی جامعه نیز نمود پیدا کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به تغییر مسیر هجمه‌ها علیه ملت ایران بیان کرد: هرگاه کشور در یک عرصه به ایستادگی و مقاومت دست پیدا می‌کند، طرف مقابل تلاش می‌کند مسیر فشار و هجمه را تغییر دهد.

وی ادامه داد: اگر در عرصه دفاعی به اقتدار و تاب‌آوری برسیم، فشار می‌تواند به حوزه اقتصادی منتقل شود و در صورت دستیابی به مقاومت در برابر تحریم‌ها، ممکن است ریشه‌ها، هویت و باورهای اصیل جامعه هدف قرار گیرد.

ابطحی تأکید کرد: مقابله با چنین چالشی نیازمند فراهم کردن و عرضه غذای سالم فکری است و مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی در این زمینه رسالتی مهم را دنبال می‌کند.

جوانان جهان تشنه مفاهیم والای انسانی هستند

معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های بین‌المللی محتوای فرهنگی ایران اشاره کرد و گفت: ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار جهانی زمینه‌ای ایجاد کرده که علاقه و تقاضای نسل جوان در نقاط مختلف جهان برای دسترسی به محتوای اصیل فرهنگی افزایش پیدا کند.

ابطحی اظهار کرد: جوانان در سراسر دنیا به‌صورت طبیعی به عدالت و مفاهیم والای انسانی گرایش دارند و در برابر برخی استانداردهای فرهنگی غرب نیز واکنش منفی نشان می‌دهند.

وی افزود: اگر محتوای سالم، دقیق و متناسب با نیاز این نسل در اختیار آنان قرار نگیرد، این ظرفیت می‌تواند در مسیرهای نادرست قرار گیرد و زمینه گرایش به جریان‌های افراطی و الحادی فراهم شود.

معاون وزیر علوم تصریح کرد: پاسخ‌گویی به این نیاز فکری، مستلزم تولید محتوای معتبر و بهره‌گیری هوشمندانه از فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی است و ظرفیت‌هایی مانند مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی می‌توانند در این مسیر نقش مؤثری ایفا کنند.

کد مطلب 6947555

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