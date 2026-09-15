ابطحی: مرکز نور ظرفیت جهانی شدن محتوای اسلامی و ایرانی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی ابطحی صبح سه شنبه در جریان بازدید از مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور در قم اظهار کرد:ارائه این ظرفیت‌ها می‌تواند در شناخت بهتر نقش علوم انسانی و فناوری‌های نوین مؤثر باشد.



وی افزود: نگاه راهبردی و دوراندیشانه‌ای که در شکل‌گیری این مرکز وجود داشته، قابل توجه است و این مجموعه می‌تواند در تقویت باورها و ریشه‌های اصیل فرهنگ ایرانی نقش‌آفرین باشد.



معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: ظرفیت‌های موجود در مرکز نور تنها به عرصه مباحث حوزوی محدود نمی‌شود و با توجه به محتوای تولیدشده و ابزارهای نوین مورد استفاده، این مجموعه می‌تواند در آینده مخاطبان گسترده‌ای در خارج از مرزهای ایران پیدا کند.



ابطحی با اشاره به شرایط امروز کشور بیان کرد: هنگامی که موضوع تاب‌آوری و حل مسائل مهم کشور مطرح می‌شود، معمولاً نگاه‌ها بیشتر به سمت حوزه‌های فنی و مهندسی معطوف می‌شود و راهکارها نیز بر همین اساس شکل می‌گیرد.



ابرچالش‌ها را باید در لایه باورها جست‌وجو کرد



وی افزود: بسیاری از ابرچالش‌های کشور در ماهیت خود فنی و مهندسی نیستند و بررسی دقیق‌تر آنها نشان می‌دهد که ریشه این مسائل را باید در حوزه علوم انسانی دنبال کرد.



رئیس سابق دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به موضوعاتی همچون آب، انرژی و محیط زیست گفت: اگر این مسائل با روش تحلیل لایه‌ای علت و معلولی مورد بررسی قرار گیرند، مشخص می‌شود که رفتارها و تصمیم‌های ما در لایه‌های بالاتر قرار دارند، در حالی که باورهای بنیادین در بخش پایه‌ای این ساختار جای گرفته‌اند.



ابطحی تصریح کرد: آسیب دیدن باورهای بنیادین می‌تواند نقطه آغاز شکل‌گیری بسیاری از چالش‌ها باشد و به همین دلیل توجه به این بخش از مسائل کشور ضرورت ویژه‌ای دارد.



وی با ابراز نگرانی نسبت به صیانت از میراث فرهنگی و تمدنی ایران اظهار کرد: کشور ما از فرهنگی غنی با پشتوانه اسلامی و قرآنی برخوردار است و باید نسبت به آسیب‌هایی که می‌تواند از ناحیه هدف قرار گرفتن این باورها ایجاد شود، حساس بود.



معاون وزیر علوم خاطرنشان کرد: بازدید از مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی این دغدغه را تا حد زیادی کاهش داد، چرا که در این مجموعه شاهد فعالیتی مبتنی بر نگاه عمیق، راهبردی و دوراندیشانه به حوزه فرهنگ، معارف و فناوری بودیم.



مرکز نور در تولید محتوای سالم نقش‌آفرین است



ابطحی با تأکید بر اهمیت محتوای معتبر و متقن گفت: در کنار تولید محتوای قوی، استفاده درست و به‌موقع از ابزارهای هوش مصنوعی می‌تواند پاسخ‌گویی به نیازها و مطالبات جامعه علمی را دقیق‌تر و مؤثرتر کند.



وی افزود: ترکیب محتوای علمی و دینی متقن با فناوری‌های نوین، ظرفیت ایجاد تحول در حوزه مباحث حوزوی را دارد و آثار آن می‌تواند در سطح افکار عمومی جامعه نیز نمود پیدا کند.



عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به تغییر مسیر هجمه‌ها علیه ملت ایران بیان کرد: هرگاه کشور در یک عرصه به ایستادگی و مقاومت دست پیدا می‌کند، طرف مقابل تلاش می‌کند مسیر فشار و هجمه را تغییر دهد.



وی ادامه داد: اگر در عرصه دفاعی به اقتدار و تاب‌آوری برسیم، فشار می‌تواند به حوزه اقتصادی منتقل شود و در صورت دستیابی به مقاومت در برابر تحریم‌ها، ممکن است ریشه‌ها، هویت و باورهای اصیل جامعه هدف قرار گیرد.



ابطحی تأکید کرد: مقابله با چنین چالشی نیازمند فراهم کردن و عرضه غذای سالم فکری است و مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی در این زمینه رسالتی مهم را دنبال می‌کند.



جوانان جهان تشنه مفاهیم والای انسانی هستند



معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های بین‌المللی محتوای فرهنگی ایران اشاره کرد و گفت: ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار جهانی زمینه‌ای ایجاد کرده که علاقه و تقاضای نسل جوان در نقاط مختلف جهان برای دسترسی به محتوای اصیل فرهنگی افزایش پیدا کند.



ابطحی اظهار کرد: جوانان در سراسر دنیا به‌صورت طبیعی به عدالت و مفاهیم والای انسانی گرایش دارند و در برابر برخی استانداردهای فرهنگی غرب نیز واکنش منفی نشان می‌دهند.



وی افزود: اگر محتوای سالم، دقیق و متناسب با نیاز این نسل در اختیار آنان قرار نگیرد، این ظرفیت می‌تواند در مسیرهای نادرست قرار گیرد و زمینه گرایش به جریان‌های افراطی و الحادی فراهم شود.



معاون وزیر علوم تصریح کرد: پاسخ‌گویی به این نیاز فکری، مستلزم تولید محتوای معتبر و بهره‌گیری هوشمندانه از فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی است و ظرفیت‌هایی مانند مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی می‌توانند در این مسیر نقش مؤثری ایفا کنند.