به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، سوده نجفی در مورد ضرورت اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه با توجه به آغاز فصل سرما، اظهار کرد: ابتلا به کرونا در این موقع از سال به ۱۱.۷ درصد رسیده که این شرایط اقدامات پیشگیرانه را دوچندان می کند.

وی افزود: رعایت اصول بهداشتی در وسایل حمل و نقل عمومی باید در دستور کار قرار بگیرد و تقویت تهویه، رعایت الزامات بهداشتی، اطلاع رسانی هدفمند و نظافت پیوسته را در این فضاها مورد توجه قرار دهد.

نجفی با بیان اینکه آموزش در محلات در این زمینه باید توسعه پیدا کند، گفت: ضرورت دارد شهرداری با همکاری آموزش و پرورش، برنامه های آموزشی برای پیشگیری از ابتلا به بیماری های تنفسی را تقویت کند.

وی با تأکید بر آموزش نیروهای در معرض خطر شهرداری تهران، یادآور شد: تزریق واکسن آنفولانزا برای کارکنان در معرض خطر و آموزش آنها برای پیشگیری از ابتلای بیماری های تنفسی باید در دستور کار قرار بگیرد.

نجفی با بیان اینکه شهرداری باید دبیرخانه پسماند در زمان اپیدمی را تشکیل دهد، تصریح کرد: تعیین تکلیف این موضوع بسیار ضروری است؛ چراکه در شرایط اپیدمی هماهنگی بین دستگاه ها برای مدیریت پسماند عفونی باید از پیش انجام شده باشد.

عضو هیئت رئیسه شورا گفت: از شهرداری تهران درخواست می کنیم برنامه های خود را در این بخش ها به شورا ارائه دهد.