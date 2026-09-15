ابوالقاسم دلفی، سفیر پیشین ایران در فرانسه، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به قطعنامه شورای حکام علیه ایران، اظهار داشت: وضعیتی که اکنون در آن قرار داریم، از جمله شرایط جنگی، محاصره دریایی آمریکا، تحریم‌ها و مشکلاتی که برای کشور به وجود آمده، ریشه و نقطه آغاز آن به موضوع هسته‌ای بازمی‌گردد.

وی ادامه داد: بیش از دو دهه است که موضوع هسته‌ای ایران در دنیا مطرح است و جهان، درست یا نادرست، نسبت به برنامه هسته‌ای ایران حساسیت دارد و تصور می‌کند ایران ممکن است به دنبال استفاده غیرصلح‌آمیز از این فناوری باشد؛ این در حالی است که ما هم از نظر سیاسی و هم از نظر شرعی اعلام کرده‌ایم که به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم.

سفیر پیشین ایران در فرانسه گفت: یک دور مذاکرات انجام دادیم و به برجام رسیدیم، اما با روی کار آمدن دولت اول ترامپ، به نقطه اول بازگشتیم و بار دیگر متهم شدیم؛ این در حالی بود که بازرسی‌های آژانس در دوران برجام ادامه داشت و آژانس در گزارش‌های متعدد خود تأیید کرده بود که مشکلی در برنامه هسته‌ای ایران وجود ندارد.

دلفی افزود: مسائلی که در دوره ترامپ دوم اتفاق افتاد، عمدتاً حول موضوع هسته‌ای شکل گرفت؛ هرچند اکنون موضوع به تنگه هرمز نیز کشیده شده است. ما در تنگه هرمز قدرت تأثیرگذاری داریم و اقتصاد جهانی نیز از این وضعیت متأثر شده است، اما همچنان موضوع هسته‌ای مسئله اصلی است. حتی اگر موضوع تنگه هرمز نیز حل شود، باز هم مسئله هسته‌ای باقی خواهد ماند.

وی تصریح کرد: آنچه می‌تواند در شرایط فعلی ما را از زیر این فشارها خارج کند، مشابه مسیری است که در برجام طی کردیم؛ یعنی به وضعیتی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برسیم که آژانس گزارشی علیه ایران برای شورای حکام تهیه نکند و به نقطه‌ای برسیم که آژانس بر اساس اطلاعاتی که از رژیم صهیونیستی دریافت می‌کند، گزارش تهیه نکند.

سفیر پیشین ایران در فرانسه اظهار داشت: آنچه در دوره برجام با آژانس انجام دادیم، باعث شد آژانس در ۱۲ مورد وضعیت هسته‌ای ایران را تأیید کند و ایران از دایره فصل هفتم خارج شود. آژانس یک سرفصل و ابزار است که می‌تواند ما را به این نتیجه برساند و باید از آن به نحو مطلوب استفاده کنیم. مناسبات ما با آژانس باید به گونه‌ای باشد که امکان سوءاستفاده از این نهاد به حداقل برسد.

دلفی گفت: از اواخر دولت سیزدهم و پس از آنچه در مجلس درباره قطع همکاری با آژانس تصویب شد، روابط ما با آژانس دچار گسست شد.

وی ادامه داد: پس از جنگ ۱۲ روزه، آنچه میان سیدعباس عراقچی و رافائل گروسی در قاهره اتفاق افتاد و توافقی که میان آنها به امضا رسید و مورد تأیید دو طرف قرار گرفت، نشان داد که ما برای همکاری و تعیین نوع مناسبات با آژانس پس از تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی، باید چارچوب متفاوتی نسبت به گذشته داشته باشیم. این چارچوب باید میان ایران و آژانس ترسیم شود.

سفیر پیشین ایران در فرانسه افزود: این چارچوب می‌تواند سرمنشأ حرکتی باشد که شرایط را در شورای حکام برای تعدیل قطعنامه‌ها فراهم کند.

مناسبات ما با آژانس باید تعریف‌شده باشد

وی با اشاره به رأی‌گیری شورای حکام علیه ایران، گفت: آرای شورای حکام علیه ایران تا حدود زیادی قابل پیش‌بینی بود و مشخص بود کشورها چگونه رأی خواهند داد. تأسیسات ایران مورد تهاجم قرار گرفته بود، اما نوع برخورد آژانس مشخص بود و با این حال قطعنامه در شورای حکام تصویب شد.

دلفی تأکید کرد: مناسبات ما با آژانس باید تعریف‌شده باشد. عدم همکاری با آژانس نفعی برای ما ندارد و فشار آژانس و فشار بین‌المللی بر ایران را بیشتر خواهد کرد.

وی اظهار داشت: با حل شدن موضوع تنگه هرمز و با وجود همه تلاش‌هایی که انجام می‌دهیم، حتی اگر این مسئله نیز حل شود، باز هم موضوع هسته‌ای مسئله اصلی خواهد بود.

سفیر پیشین ایران در فرانسه افزود: دنیا به این وضعیت رسیده است که ایران از طریق تنگه هرمز و با اتکا به اقتدار خود می‌تواند در برابر زورگویان مقابله کند.

تفاوت اروپا و آمریکا در قبال ایران

دلفی در پاسخ به این سؤال که تروئیکای اروپایی در کنار آمریکا پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت ارجاع داده‌اند و انتظار می‌رود در این نهاد چه رویکرد و برنامه‌ای را دنبال کنند و آیا می‌توان گفت اهداف و ملاحظات تروئیکای اروپایی و دیگر کشورهای اروپایی در قبال ایران با اهداف آمریکا یکسان است یا میان آنها در نوع مواجهه با پرونده ایران تفاوت‌های اساسی وجود دارد، گفت: حتماً تفاوت وجود دارد.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی ارتباطی با اروپاییان وجود ندارد. امروز در جنگ آمریکا علیه ایران شاهد بودیم که اروپا و ناتو با آمریکا همراهی نکردند. البته این عدم همراهی به معنای پذیرش مواضع ما از سوی اروپا نیست، بلکه اروپایی‌ها به دلیل مسائلی که با آمریکایی‌ها داشتند، در موضوع جنگ با آمریکا همراهی نکردند.

سفیر پیشین ایران در فرانسه تصریح کرد: در مورد فشار اقتصادی که ترامپ علیه ایران در دستور کار قرار داده است، اگرچه اروپایی‌ها گفته‌اند همراهی می‌کنند، اما آنچه در بیانیه گروه ۲۰ و همچنین اظهارات شورای وزیران اتحادیه اروپا مطرح شد، بیشتر در حد حمایت بوده و نه همراهی کامل.

دلفی درباره مواضع روسیه و چین نیز گفت: مواضع ما با روسیه و چین نیز کاملاً یکسان نیست، اما به هر حال با این کشورها همکاری داریم و در برخی موضوعات مواضع مشترکی وجود دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم همین وضعیت را در قبال اروپایی‌ها نیز ایجاد کنیم و از ظرفیت آنها استفاده کنیم، نه به این معنا که آنها را کاملاً با خودمان همراه کنیم، می‌توانیم شرایط متفاوتی ایجاد کنیم. اروپا اگرچه در موضوع هسته‌ای به فعال‌سازی مکانیسم اسنپ‌بک متوسل شد، اما اگر شرایطی فراهم کنیم که مناسبات قطع‌شده با اروپا را دوباره مورد توجه قرار دهیم و همان‌گونه که کشورهای عربی را درگیر موضوعات منطقه‌ای کردیم، اروپا را نیز درگیر کنیم، می‌توانیم در موضوع تنگه هرمز و همچنین موضوع هسته‌ای از ظرفیت‌های موجود بهره‌برداری کنیم.