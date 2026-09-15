تغییر نام ۱۲ معبر و یک مجموعه ورزشی در پایتخت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، در چهارصد و سی و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، نام ۱۲ معبر و یک مجموعه ورزشی در مناطق ۶، ۸، ۱۱ و ۱۴ تغییر کرد.

بر این اساس نام خیابان بعثت در خیابان شهید فاطمی در منطقه ۶ به نام شهید احمد هجرتی، کوچه نور در خیابان دماوند در منطقه هشت به نام شهید قریب رضا دارایی و در منطقه ۱۱ کوچه مصیبی در خیابان آیت اله ایرونی به نام شهید احمد فرجی، کوچه خاتمی در خیابان قزوین به نام شهید داوود هشت و چهار، کوچه پاسدار در خیابان ولیعصر (عج) به نام مرحوم سید محمدرضا طاهری، کوچه بوستان در خیابان ولیعصر (عج) در امیرحسین پیامی هوجقان و کوچه شهیددوست در خیابان شهید شادآبادی به نام شهید هادی کرد نامگذاری شد.

در منطقه ۱۴ تهران نام کوچه پاییز در خیابان خاوران به نام شهید محمدرضا زندی، کوچه مروی در خیابان شهید گیلکی به نام شهید محسن شاه نظری، کوچه ارغوان در خیابان شهید داورزنی به نام شهید ابراهیم عقیلی، کوچه راز در خیابان پاسدار گمنام به نام شهید مصطفی غریب شیرنگی، کوچه لاله در خیابان خاوران به نام شهید مسعود سبزی و مجموعه ورزشی شکوفه در خیابان ۱۷شهریور به نام شهید نصراله صاحبی تغییر کرد.