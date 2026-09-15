بازگشت از سفر و خرید مدرسه؛ دو عامل تشدید ترافیک شهری

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد کرمی‌اسد، جانشین رئیس پلیس راهور فراجا، با اشاره به قرار گرفتن در روزها و ساعات پایانی تعطیلات تابستانی اظهار کرد: شهریورماه به طور معمول از پرترددترین ماه‌های سال در محورهای مواصلاتی کشور است و در هفته پایانی تعطیلات، الگوی تردد و ترافیک جاده‌ها با شرایط متفاوتی مواجه می‌شود.

وی افزود: در این روزها، محورهای برون‌شهری به دلیل انجام سفرهای پایانی تعطیلات همچنان شاهد افزایش تردد هستند و بسیاری از هموطنان تلاش می‌کنند از روزهای باقی‌مانده تابستان برای انجام سفر استفاده کنند.

هم‌زمانی سفرهای جاده‌ای با افزایش ترددهای درون‌شهری

جانشین رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: در کنار افزایش تردد در محورهای برون‌شهری، در معابر شهری نیز به دلیل نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی، جنب‌وجوش و حجم تردد افزایش پیدا می‌کند؛ چرا که خانواده‌ها در حال آماده‌سازی فرزندان خود برای شروع مدارس هستند و برای خرید لوازم‌التحریر و سایر ملزومات تحصیلی و همچنین انجام تعمیرات و آماده‌سازی‌های مورد نیاز، در سطح شهر تردد بیشتری خواهند داشت.

کرمی‌اسد تصریح کرد: این هم‌زمانی موجب می‌شود در روزهای پایانی شهریورماه، هم در محورهای برون‌شهری و هم در خیابان‌ها و معابر داخل شهرها با افزایش حجم تردد و در برخی مقاطع با سنگینی ترافیک مواجه باشیم.

وی با تأکید بر همراهی همیشگی مردم با پلیس راهور گفت: ضروری است رانندگان، چه در مسیرهای درون‌شهری و چه در محورهای برون‌شهری، رعایت قوانین و مقررات رانندگی را بیش از گذشته مورد توجه قرار دهند.

توقف دوبله و توقف‌های غیرمجاز؛ عامل اختلال در تردد شهری

جانشین رئیس پلیس راهور فراجا یکی از مؤلفه‌های مهم در مدیریت ترافیک شهری را پیشگیری از تخلفاتی دانست که موجب کندی جریان تردد یا انسداد مسیر می‌شوند و گفت: توقف نامناسب در محل‌های غیرمجاز، توقف دوبله، حرکت در خلاف جهت و سایر رفتارهایی که تعادل جریان ترافیک را در معابر شهری برهم می‌زند، باید مورد توجه جدی رانندگان قرار گیرد و از این تخلفات پرهیز شود.

وی افزود: شهروندانی که برای خرید یا انجام امور مربوط به آماده‌سازی فرزندان خود برای آغاز مدارس به مراکز مختلف مراجعه می‌کنند، حتماً از فضاهای پارکینگ مجاز استفاده کنند تا توقف خودرو در حاشیه خیابان‌ها و معابر، موجب کاهش ظرفیت عبور و ایجاد گره‌های ترافیکی نشود.

سرعت مطمئنه و توجه به جلو؛ ۲ اصل مهم در سفرهای جاده‌ای

کرمی‌اسد در ادامه با اشاره به تردد در محورهای برون‌شهری گفت: رعایت سرعت مجاز و به‌ویژه انتخاب سرعت مطمئنه متناسب با شرایط مسیر، از موضوعات کلیدی در رانندگی ایمن است و توجه حداکثری به جلو نیز یکی از مؤلفه‌های مهم رانندگی در محورهای برون‌شهری محسوب می‌شود.

وی تأکید کرد: رعایت این اصول می‌تواند نقش مؤثری در حفظ سلامت رانندگان و سرنشینان و پیشگیری از وقوع حوادث در طول سفر داشته باشد.

جانشین رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به احتمال تغییرات شرایط جوی و بارش نزولات آسمانی در این روزها گفت: در محورهای برون‌شهری و حتی برخی معابر شهری ممکن است با بارندگی مواجه باشیم که این موضوع می‌تواند موجب لغزندگی سطح مسیرها و کاهش سرعت تردد شود.

کرمی‌اسد افزود: در چنین شرایطی، زمان رسیدن به مقصد ممکن است بیش از زمان پیش‌بینی‌شده باشد و رانندگان باید با صبر و حوصله بیشتری مسیر را طی کنند و به هیچ عنوان برای جبران زمان از دست‌رفته، سرعت غیرمطمئنه نداشته باشند.

وی ادامه داد: در محورهای برون‌شهری، یکی از خطرات مهم در شرایط لغزندگی، خروج خودرو از جاده است؛ چرا که در صورت انتخاب سرعت نامتناسب با شرایط مسیر، امکان مهار و کنترل وسیله نقلیه کاهش پیدا می‌کند و احتمال وقوع حوادث افزایش می‌یابد.

شهریور را بدون حادثه به پایان برسانیم

جانشین رئیس پلیس راهور فراجا در پایان با اشاره به هم‌زمانی افزایش ترددهای درون‌شهری و برون‌شهری با تغییرات احتمالی شرایط آب‌وهوایی گفت: در روزهای پایانی شهریورماه، ۲ مؤلفه مهم یعنی افزایش حجم تردد و همچنین احتمال بارندگی و لغزندگی مسیرها باید از سوی رانندگان مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم هموطنان در کنار انجام اقدامات لازم برای آماده‌سازی فرزندان خود برای آغاز سال تحصیلی، در صورت انجام سفرهای برون‌شهری نیز با رعایت کامل قوانین و مقررات رانندگی، روزهای پایانی شهریورماه را بدون حادثه سپری کنند.