ملکی:ارتباط نسل جوان با فرهنگ رضوی باید دراولویت جشنواره امام رضا باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین ملکی ، پیش از ظهر سه‌شنبه، اظهار کرد: جشنواره امام رضا(ع) به دلیل انتساب به نام مبارک آن حضرت، ویژگی متفاوتی نسبت به دیگر جشنواره‌ها و برنامه‌های فرهنگی و هنری دارد و باید آثار و پیام‌های آن در جامعه، به‌ویژه میان نسل جوان و نوجوان مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: جوانان و نوجوانان سرمایه و آینده جامعه هستند و تقویت ارتباط آنان با فرهنگ رضوی باید یکی از اولویت‌های اصلی جشنواره باشد؛ از این رو لازم است در برنامه‌ریزی و اجرای جشنواره، زمینه جذب حداکثری این گروه فراهم شود.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین بر ارتقای سطح تبلیغات و اقدامات اجرایی جشنواره تأکید کرد و گفت: برنامه‌های تبلیغاتی و اجرایی باید در سطحی شایسته و استاندارد دنبال شود تا مخاطبان بیشتری از گروه‌های مختلف سنی، از جمله بزرگسالان، جوانان و نوجوانان، با این رویداد همراه شوند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران خاطرنشان کرد: مجموعه استان تهران تلاش خواهد کرد در دوره دوسالانه جشنواره با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود و با حداکثر توان، زمینه برگزاری رویدادی شایسته و اثرگذار در حوزه فرهنگ و هنر رضوی را فراهم کند.