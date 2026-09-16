به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین محمدی، در مراسم هماندیشی درباره عملکرد، برنامهها و فعالیتهای سازمان تامین اجتماعی در سالجاری و ارائه پیشنهادها و راهکارهای عملیاتی با اشاره به طرح ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع گفت: باید فرایندهای سازمانی را مبتنی بر داده و منابع بازطراحی کنیم؛ بخش درمان تأمیناجتماعی باید بر این نکته متمرکز شود. نظام ارجاع را باید فرصتی برای بازتعریف فرایندهای درمان در سازمان بدانیم.
وی افزود: در شرایط کنونی، پیچیدگیهای مدیریت در سیاستگذاری و اجرا زایدالوصف است و در گذشته چنین وضعیتی وجود نداشته است. ما در سازمان تأمیناجتماعی باید در این شرایط و با سختیهای موجود ارائه خدمات به جامعه را به صورت مناسب داشته باشیم.
محمدی با اشاره به اینکه در روزهای گذشته رئیس جمهور با جامعه بازنشستگان دیدار داشتند و مسائل مربوطه را در این جلسه مطرح کردند، گفت: این سرمایه بزرگ اجتماعی مردمی، مسئولیت ما را در سازمان تأمیناجتماعی بیشتر میکند.
سرپرست سازمان تأمیناجتماعی بیان کرد: در شرایط امروز کشور باید فهم مشترکی از وضعیت داشته باشیم و این بر تصمیمسازیها موثر خواهد بود.
وی با بیان اینکه حوزههای معیشت و درمان دو اولویت مهم سازمان تأمیناجتماعی هستند، تصریح کرد: برنامهریزی دقیق در زیرساختها و پرداختهای حوزه درمان از مهمترین مسائل این بخش است.
محمدی اضافه کرد: راهکار حل مسائل در شرایط امروز کشور، وفاق مطرح شده توسط رئیس جمهور است؛ رویکرد وفاق دارای پایههای تواضع و تعامل است. سازمان تأمیناجتماعی نیز باید در این راستا حرکت داشته باشد.
سرپرست سازمان تأمیناجتماعی گفت: ما در سازمان تأمیناجتماعی باید با همدیگر فکر کنیم و سپس اجرا داشته باشیم.
به گفته محمدی، در جلسات هماندیشی مانند نشست امروز، ایدهها جمعآوری شده و ایدههای پایلوت اجرا شده در استان ها مدنظر قرار گرفته و پس از بررسی در قالب کشوری اجرایی خواهد شد.
وی اضافه کرد: این جلسات برای بهرهمندی از ایدههای عملیاتی شده در سطح کشور است. برنامههای عملیاتی سازمان ادامه خواهد یافت؛ در این راستا برنامههای تحولی نیز پیگیری خواهد شد.
محمدی ادامه داد: برنامههای موجود اما به واسطه شرایط خاص کشور پیشبینی و تدوین میشود. باید بپذیریم در شرایط پیچیده قرار داریم و بر این اساس تغییر رفتار را برنامهریزی کنیم.
سرپرست سازمان تأمین اجتماعی در ادامه به اوراق گام و دیگر سازوکارهای تأمین منابع، بهرهمندی از زیرساختهای درمان، پیشبرد اصلاحات سنجهای، گفتگو با ذی نفعان، پایداری درمان و دیگر موضوعات سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و افزود: تدوین سازوکارهای این حوزهها را در قالب اولویتها قرار دادیم.
وی تأکید کرد: باید از پنجره فرصت ایجاد شده برای تغییر برخی رفتارها و با چشماندازه آینده استفاده کنیم.
کنترل هزینهها از مزایای اجرای طرح ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع است
محمدی گفت: چگونگی اجرای همزمان نظام ارجاع و قانون الزام موضوع بسیار مهم حوزه درمان است که در صورت اجرایی شدن آن بخش قابل توجهی از موضوعات این حوزه حل خواهد شد.
سرپرست سازمان تأمیناجتماعی اضافه کرد: دریافت خدمت در مسیر ارجاع باید در چارچوب طرح پزشکی خانواده و نظام ارجاع را مدنظر داشته باشیم. مفهوم این مسئله این است که باید یک کار مشخص اجتماعی را در قبال ذی نفعان در قالب خدمت در مسیر ارجاع و مراجعه خارج از مسیر تبیین کنیم. این مهم، پرداختهای مازاد از جیب بیمهشدگان تأمیناجتماعی را کاهش خواهد داد.
وی ادامه داد: دستور کار در بخش درمان در چارچوب اجرای قانون الزام و نظام ارجاع از مدل تصمیمسازی مشارکتی استخراج خواهد شد. در این راستا کنترل هزینهها در کنار ارائه خدمات درمان محقق میشود.
به گفته محمدی، با توجه به قانون الزام، نظام ارجاع و تراز سازمان باید سازوکار مشخص تدوین و اجرایی شود. در این شرایط کشور، ابزار مشارکتی در حوزه درمان کارکرد خوبی خواهد داشت.
سرپرست سازمان تأمیناجتماعی گفت: تطابق ابزارهای مشارکتی با ابزارهای سیاستگذاری را باید فرصتی در پیشبرد امور دانست.
وی افزود: همچنین نشاندار کردن بدهی معوق حوزه درمان را در سازمان درنظر داریم؛ در کنار تقویت درمان غیرمستقیم، درمان مستقیم باید با بهرهوری بالا توسعه پیدا کند.
محمدی گفت: مهاجرت از مقوله سلامت سنتی به سلامت مدرن باید با وجود فناوریهای نوین در اولویت باشد. در این چارچوب، از ظرفیت فناوریهای نوین در حوزه سلامت استفاده میشود. مزایای این مهم نیز متوجه سازمان تأمیناجتماعی است. در این راستا از هوش مصنوعی در چارچوب نظام ارجاع نیز باید بهره گرفت.
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