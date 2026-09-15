به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی موسوی پیش از ظهر سه شنبه در بازدید راه های مواصلاتی سمنان اظهار کرد: عملیات لایروبی، تنقیه و پاکسازی ابنیه فنی محورهای مواصلاتی استان همزمان با نزدیک شدن فصل بارشهای پاییزی انجام گرفته است.
وی با بیان اینکه تاکنون ۸۰ درصد ابنیه فنی نیازمند پاکسازی در محورهای استان تنقیه و لایروبی شده است، افزود: این اقدامات با هدف افزایش آمادگی راهها برای فصل بارندگی و اجرای مطلوب طرح راهداری زمستانی در حال انجام است.
موسوی یادآور شد: با نزدیک شدن به فصل بارندگی، پاکسازی پلها و آبروها در دستور کار قرار گرفته تا از انسداد مسیر عبور روان آب ها و ایجاد آبگرفتگی در سطح راهها جلوگیری شود.
معاون راهداری ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان سمنان با اشاره به وجود پنج هزار و ۱۶۰ دستگاه ابنیه فنی در محورهای مواصلاتی استان، بیان کرد: پلها و آبروها نقش مهمی در هدایت روانآبها و حفاظت از راهها در زمان بارندگی دارند.
وی خاطرنشان کرد: آمادهسازی به موقع ابنیه فنی و رفع موانع مسیر عبور آب، از اقدامات پیشگیرانه مهم برای ارتقای ایمنی راهها و کاهش خسارتهای احتمالی ناشی از بارشهای پاییزی و زمستانی است.
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