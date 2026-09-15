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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۴۹

رشد ۹ درصدی تردد ناوگان در مرز اینچه‌برون

رشد ۹ درصدی تردد ناوگان در مرز اینچه‌برون

اینچه برون-مدیرکل حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان از رشد ۹درصدی تردد ناوگان در مرز اینچه‌برون‌ خبر داد و گفت:مرز اینچه‌برون گلستان در5 ماه نخست امسال شاهد ثبت ۲۶ هزار تردد ورودی وخروجی ناوگان بود.

به گزارش خبرگراری مهر، عادل مصدقی ظهر سه‌شنبه در نشست تعاملی با فعالان بخش حمل‌ونقل کالای استان اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان مردادماه، مجموع ترددهای ورودی و خروجی ثبت‌شده در مرز اینچه‌برون به نزدیک ۲۶ هزار مورد رسیده است.

وی افزود: سهم ترددهای ورودی در این مدت ۱۱ هزار و ۵۷۲ مورد بوده که نسبت به مدت مشابه ۹ درصد افزایش داشته است و در همین بازه، ۱۴ هزار و ۳۲۸ تردد خروجی نیز از مرز به ثبت رسیده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان با اشاره به حجم کالاهای جابه‌جا شده از مرز اینچه‌برون ادامه داد: تناژ ناوگان ورودی طی پنج ماه نخست امسال به ۱۳ هزار و ۵۸۳ تن رسیده که نسبت به مدت مشابه، رشد ۶۳ درصدی داشته است.

مصدقی همچنین تناژ ناوگان خروجی را حدود ۳۳۰ هزار تن اعلام کرد و گفت: این ارقام بیانگر حجم قابل توجه جابه‌جایی کالا در مسیرهای منتهی به مرز اینچه‌برون و اهمیت این گذرگاه در مبادلات کالایی است.

وی با اشاره به اقلام مبادله‌شده از طریق این مرز اظهار کرد: خوراک ماهی، نئوپان، آهن‌آلات، پارچه خام، لوازم خانگی، ضایعات مس و حبوبات از جمله کالاهای صادراتی و وارداتی جابه‌جا شده در این مدت بوده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان در ادامه، تأمین و توزیع کالاهای اساسی را یکی از محورهای مهم فعالیت شبکه حمل‌ونقل دانست و بر ضرورت هماهنگی بیشتر فعالان این بخش تأکید کرد.

مصدقی گفت: با توجه به نقش کالاهای اساسی در امنیت اقتصادی کشور، صنوف و انجمن‌های صنفی حمل‌ونقل عمومی استان باید با هم‌افزایی و هماهنگی بیشتر، در مدیریت هوشمند زنجیره تأمین و انتقال این کالاها نقش‌آفرینی کنند.

وی افزود: این زنجیره از مرزهای زمینی و بنادر جنوبی آغاز می‌شود و باید تا نقاط مختلف استان و سایر مناطق کشور با برنامه‌ریزی و هماهنگی مناسب ادامه پیدا کند.

کد مطلب 6948197

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