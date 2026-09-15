به گزارش خبرگراری مهر، عادل مصدقی ظهر سهشنبه در نشست تعاملی با فعالان بخش حملونقل کالای استان اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان مردادماه، مجموع ترددهای ورودی و خروجی ثبتشده در مرز اینچهبرون به نزدیک ۲۶ هزار مورد رسیده است.
وی افزود: سهم ترددهای ورودی در این مدت ۱۱ هزار و ۵۷۲ مورد بوده که نسبت به مدت مشابه ۹ درصد افزایش داشته است و در همین بازه، ۱۴ هزار و ۳۲۸ تردد خروجی نیز از مرز به ثبت رسیده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای گلستان با اشاره به حجم کالاهای جابهجا شده از مرز اینچهبرون ادامه داد: تناژ ناوگان ورودی طی پنج ماه نخست امسال به ۱۳ هزار و ۵۸۳ تن رسیده که نسبت به مدت مشابه، رشد ۶۳ درصدی داشته است.
مصدقی همچنین تناژ ناوگان خروجی را حدود ۳۳۰ هزار تن اعلام کرد و گفت: این ارقام بیانگر حجم قابل توجه جابهجایی کالا در مسیرهای منتهی به مرز اینچهبرون و اهمیت این گذرگاه در مبادلات کالایی است.
وی با اشاره به اقلام مبادلهشده از طریق این مرز اظهار کرد: خوراک ماهی، نئوپان، آهنآلات، پارچه خام، لوازم خانگی، ضایعات مس و حبوبات از جمله کالاهای صادراتی و وارداتی جابهجا شده در این مدت بودهاند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای گلستان در ادامه، تأمین و توزیع کالاهای اساسی را یکی از محورهای مهم فعالیت شبکه حملونقل دانست و بر ضرورت هماهنگی بیشتر فعالان این بخش تأکید کرد.
مصدقی گفت: با توجه به نقش کالاهای اساسی در امنیت اقتصادی کشور، صنوف و انجمنهای صنفی حملونقل عمومی استان باید با همافزایی و هماهنگی بیشتر، در مدیریت هوشمند زنجیره تأمین و انتقال این کالاها نقشآفرینی کنند.
وی افزود: این زنجیره از مرزهای زمینی و بنادر جنوبی آغاز میشود و باید تا نقاط مختلف استان و سایر مناطق کشور با برنامهریزی و هماهنگی مناسب ادامه پیدا کند.
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