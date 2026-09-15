آزادی ۸۵ زندانی جرائم غیرعمد و محکومان مالی از زندان ساری

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر عالیشاه سوادکوهی در جریان بازدید جمعی از مسئولان قضایی شهرستان ساری از زندان این شهرستان، با اشاره به اقدامات انجامشده برای حمایت از زندانیان و خانوادههای آنان گفت: با همکاری مجموعه قضایی، ستاد دیه استان، انجمن حمایت از زندانیان و خیرین، زمینه آزادی ۸۵ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد و محکومان مالی زندان ساری فراهم شده است.
وی همچنین از تهیه و توزیع ۳۰۰ بسته معیشتی برای خانواده زندانیان و ۳۰۰ بسته لوازمالتحریر برای دانشآموزان دارای سرپرست زندانی خبر داد و افزود: ارزش مجموع این کمکها حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده است.
دادستان مرکز مازندران با تأکید بر ضرورت کاهش جمعیت کیفری، اصلاح و بازاجتماعی شدن زندانیان را از اولویتهای دستگاه قضایی دانست و گفت: زندان باید محل اصلاح و تربیت باشد و در مواردی که شرایط قانونی فراهم است، از ظرفیت ارفاقات قانونی برای آزادی زندانیان استفاده شود.
عالیشاه همچنین با اشاره به بالا بودن میزان تکرار جرم در برخی موارد، بر ضرورت توجه جدی به ریشههای اجتماعی و اقتصادی جرم تأکید کرد و افزود: ارفاقات قانونی بیشتر باید برای افرادی که برای نخستین بار مرتکب جرم شدهاند و زمینه اصلاح در آنان وجود دارد، مورد استفاده قرار گیرد؛ اما در صورت تکرار جرم، اجرای کامل مجازات قانونی با هدف فراهم شدن زمینه اصلاح فرد مورد توجه خواهد بود.
وی در پایان با قدردانی از خیرین و مجموعههای حمایتی، خواستار تقویت اقدامات پیشگیرانه و حمایتی برای کاهش جمعیت کیفری و جلوگیری از بازگشت مجدد افراد به زندان شد.
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