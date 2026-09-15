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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۳۵

آغاز ساخت زیرگذر بهشت سکینه در آزادراه کرج _ قزوین

آغاز ساخت زیرگذر بهشت سکینه در آزادراه کرج _ قزوین

کرج _ مدیرکل راهداری البرز گفت: زیرگذر بهشت سکینه با هدف ساماندهی ترافیک ورودی آرامستان و افزایش ایمنی تردد احداث می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش باقرجوان، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز اعلام کرد: تعریض لاین جنوبی آزادراه کرج ـ قزوین در حدفاصل بهشت سکینه تا پل حصارک به طول ۱۰ کیلومتر و احداث زیرگذر بهشت سکینه با استفاده از قطعات بتن پیش‌ساخته آغاز شده است.

وی افزود: این پروژه با هدف ساماندهی ترافیک ورودی آرامستان بهشت سکینه، افزایش ایمنی تردد و روان‌سازی جریان عبور و مرور در این محور پرتردد با اعتباری بالغ بر یک همت در حال اجراست.

وی با اشاره به روند اجرای تعریض آزادراه کرج ـ قزوین گفت: عملیات تعریض لاین شمالی در حدفاصل پل حصارک تا بهشت سکینه نیز در حال انجام است که بخشی از آن به بهره‌برداری رسیده و زیر بار ترافیکی رفته است.

مدیرکل راهداری استان البرز تصریح کرد: تاکنون بیش از ۲۰ کیلومتر از آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین در حوزه استان البرز با هدف افزایش ظرفیت عبوری و روان‌سازی ترافیک تعریض شده است.

باقرجوان خاطرنشان کرد: آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین یکی از مهم‌ترین محورهای مواصلاتی کشور و از پرترددترین مسیرهای استان البرز است و اجرای طرح‌های توسعه‌ای آن نقش مهمی در مدیریت ترافیک و ارتقای خدمات به کاربران جاده‌ای دارد.

کد مطلب 6947806

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