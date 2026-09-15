به گزارش خبرنگار مهر، سیده صفورا بزرگواری گفت: در راستای پیشگیری از بروز بیماری و تلفات احتمالی در مزارع پرورش ماهی، عملیات واکسیناسیون پیشگیرانه بچهماهیان در مراکز تکثیر و تفریخ ماهیان سردآبی استان اجرا شد.
وی افزود: در این عملیات، ۲۵۰ هزار قطعه بچهماهی سهگرمی با هدف افزایش سطح ایمنی و کاهش خطر ابتلا به بیماریهای باکتریایی تحت پوشش واکسیناسیون قرار گرفتند.
رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای آبزیان دامپزشکی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اهمیت صنعت آبزیپروری در اقتصاد استان، اظهار کرد: کنترل بیماریهای باکتریایی یکی از اولویتهای دامپزشکی در حوزه آبزیان است.
بزرگواری تصریح کرد: بچهماهیان علیه بیماریهای شایع و خسارتبار باکتریایی از جمله استرپتوکوکوزیس، لاکتوکوکوزیس و یرسینیوز واکسینه شدند.
وی بیان کرد: واکسیناسیون به روش غوطهوری انجام شد که یکی از روشهای مؤثر برای ایمنسازی ماهیان در سنین پایین محسوب میشود و میتواند به تقویت سیستم ایمنی آبزیان در برابر عوامل بیماریزا کمک کند.
بزرگواری ادامه داد: اجرای این طرح زمینه افزایش ضریب بقای ماهیان تا رسیدن به مرحله عرضه به بازار را فراهم میکند و میتواند از بروز خسارات اقتصادی ناشی از بیماری و تلفات جلوگیری کند.
وی با تأکید بر اینکه واکسیناسیون تنها بخشی از برنامه پیشگیری از بیماریهای آبزیان است، گفت: در کنار اقدامات میدانی، برگزاری دورههای آموزشی و ارائه توصیههای ترویجی به بهرهبرداران نیز در دستور کار اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای آبزیان قرار دارد.
رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای آبزیان دامپزشکی استان خاطرنشان کرد: آگاهیبخشی به پرورشدهندگان و نهادینهکردن فرهنگ ایمنسازی مزارع، نقش مهمی در پیشگیری از بیماریها دارد و مشارکت بهرهبرداران در رعایت دستورالعملهای بهداشتی و استقبال از واکسیناسیون دورهای میتواند از بروز بحرانهای بهداشتی، بهویژه در فصول گرم سال، جلوگیری کند.
بزرگواری در پایان از مشارکت مراکز تکثیر و تفریخ ماهیان در اجرای این طرح قدردانی کرد و از صاحبان مزارع پرورش ماهی خواست با رعایت ضوابط قرنطینهای و همکاری با کارشناسان دامپزشکی، برای ارتقای امنیت زیستی واحدهای تولیدی خود اقدام کنند.
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