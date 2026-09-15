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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۱۷

تواصی به حق وظیفه همه اقشار جامعه است 

تواصی به حق وظیفه همه اقشار جامعه است 

شهرکرد- نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: تواصی به حق و تواصی به صبر در قرآن متوجه قشر خاصی نیست بلکه همه آحاد جامعه را خطاب قرار می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی ظهر سه‌شنبه در دیدار معاون فرهنگی و راهبری استان‌های سازمان تبلیغات اسلامی در شهرکرد با ابراز خرسندی از راه‌اندازی مرکز تعاملی تبیینی حرف نو در استان چهارمحال و بختیاری برای اولین بار در کشور، اظهار کرد: سازمان تبلیغات اسلامی در سال‌های اخیر با عزم راسخ ریاست و نیروهای این نهاد، می‌تواند به موتور محرک تبلیغ و تبیین و رساندن حق به گوش انسان‌ها باشد.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با استناد به مضامین نورانی سوره مبارکه عصر، ادامه داد: تواصی به حق و تواصی به صبر در این آیه شریفه متوجه قشر خاصی نیست بلکه همه آحاد مسلمانان و اهل قبله را خطاب قرار می‌دهد.

فاطمی با تأکید بر اینکه تواصی به حق برای کهنه نشدن و مندرس نشدن حق است، گفت: امام صادق علیه السلام در روایتی فرمودند: اگر زُراره و امثال او نبودند، چه بسا احادیث پدرم از بین می‌رفت. پیداست که بازنشر، بازگویی و تواصی به حق در همه اقشار جامعه قسمی از دین و اعتقادات و محکوم‌کننده شالوده عبادت است.

امام جمعه شهرکرد با اشاره به راه‌اندازی مرکز تعاملی تبیینی حرف نو در استان، اظهار کرد: ما هم آمادگی خود را برای هر گونه حمایت و پشتیبانی اعلام می‌کنیم و توصیه می‌شود هیچ مانعی نباید باعث تزلزل در این مسیر شود و عوامل دست اندرکار در این مسیر ثابت‌قدم باشند چرا که خدای سبحان پشتیبان مسیر حق است.

کد مطلب 6947865

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