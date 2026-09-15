تواصی به حق وظیفه همه اقشار جامعه است 

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی ظهر سه‌شنبه در دیدار معاون فرهنگی و راهبری استان‌های سازمان تبلیغات اسلامی در شهرکرد با ابراز خرسندی از راه‌اندازی مرکز تعاملی تبیینی حرف نو در استان چهارمحال و بختیاری برای اولین بار در کشور، اظهار کرد: سازمان تبلیغات اسلامی در سال‌های اخیر با عزم راسخ ریاست و نیروهای این نهاد، می‌تواند به موتور محرک تبلیغ و تبیین و رساندن حق به گوش انسان‌ها باشد.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با استناد به مضامین نورانی سوره مبارکه عصر، ادامه داد: تواصی به حق و تواصی به صبر در این آیه شریفه متوجه قشر خاصی نیست بلکه همه آحاد مسلمانان و اهل قبله را خطاب قرار می‌دهد.

فاطمی با تأکید بر اینکه تواصی به حق برای کهنه نشدن و مندرس نشدن حق است، گفت: امام صادق علیه السلام در روایتی فرمودند: اگر زُراره و امثال او نبودند، چه بسا احادیث پدرم از بین می‌رفت. پیداست که بازنشر، بازگویی و تواصی به حق در همه اقشار جامعه قسمی از دین و اعتقادات و محکوم‌کننده شالوده عبادت است.

امام جمعه شهرکرد با اشاره به راه‌اندازی مرکز تعاملی تبیینی حرف نو در استان، اظهار کرد: ما هم آمادگی خود را برای هر گونه حمایت و پشتیبانی اعلام می‌کنیم و توصیه می‌شود هیچ مانعی نباید باعث تزلزل در این مسیر شود و عوامل دست اندرکار در این مسیر ثابت‌قدم باشند چرا که خدای سبحان پشتیبان مسیر حق است.