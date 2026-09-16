۲۵۰۰ تن میگو در بوشهر صید شد؛ افزایش ۲۰ درصدی نسبت به سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر،عقیل امینی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: فصل صید میگوی دریایی در آبهای استان بوشهر از هفتم و هشتم مردادماه آغاز شد و با توجه به پایشهای انجامشده و بررسی وضعیت ذخایر، در ۲۳ شهریورماه به پایان رسید.
وی افزود: بر اساس آمار نهایی، در مجموع ۲ هزار و ۵۵۷ تن میگوی دریایی توسط صیادان استان بوشهر صید شده است که در مقایسه با فصل صید سال گذشته، افزایش نزدیک به ۲۰ درصدی را نشان میدهد.
امینی ادامه داد: افزایش میزان صید در فصل جاری در حالی رقم خورده است که مدیریت فصل صید، پایش صیدگاهها و رعایت ضوابط و مقررات صیادی با جدیت دنبال شد و تلاش شد بهرهبرداری از ذخایر میگو در چارچوب برنامههای مدیریت صید انجام شود.
مدیرکل شیلات استان بوشهر با اشاره به عملکرد یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان در طول فصل صید گفت: نیروهای یگان حفاظت با حضور و گشتهای مستمر دریایی و نظارت بر فعالیت شناورهای صیادی، نقش مهمی در اجرای ضوابط صید و حفاظت از ذخایر آبزیان داشتند.
وی ضمن قدردانی از تلاش صیادان و نیروهای یگان حفاظت منابع آبزیان و همچنین همکاری سایر دستگاههای مرتبط، خاطرنشان کرد: استمرار همکاری جامعه صیادی و دستگاههای نظارتی و اجرایی، زمینهساز مدیریت مناسب ذخایر و تداوم فعالیت صیادی در سالهای آینده خواهد بود.
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