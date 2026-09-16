به گزارش خبرنگار مهرسیدمهدی حسینی ظهر چهارشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی ساوه با تأکید بر ضرورت بازنگری در برنامه‌های فرهنگی شهرستان گفت: با توجه به مسائل و آسیب‌های اجتماعی موجود، به‌ویژه در میان جوانان، برنامه‌های فرهنگی باید متناسب با واقعیت‌های جامعه، هدفمند و با رویکرد حل مسئله طراحی و اجرا شوند.

وی افزود: اگرچه اقدامات فرهنگی متعددی در سال‌های گذشته انجام شده است، اما امروز بیش از گذشته به برنامه‌هایی نیاز داریم که از اثربخشی لازم برخوردار باشند و بتوانند در کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت ارزش‌های اعتقادی و فرهنگی نقش‌آفرینی کنند.

سید مهدی حسینی با تأکید بر پرهیز از تصمیمات سلیقه‌ای و خودمحورانه در حوزه فرهنگ اظهار کرد: برنامه‌هایی که بدون مشورت و بر اساس تصمیمات آنی و بخشی طراحی و اجرا شوند، می‌توانند آسیب‌زا باشند؛ بنابراین لازم است تصمیمات فرهنگی با هم‌اندیشی، شناخت اولویت‌های جامعه و استفاده از ظرفیت‌های مختلف شهرستان اتخاذ شود.

فرماندار ساوه ادامه داد: حفظ ارزش‌ها و اعتقادات باید در چارچوب وحدت و انسجام ملی دنبال شود و در عین رعایت موازین فرهنگی، زمینه حضور و مشارکت حداکثری همه اقشار جامعه، به‌ویژه جوانان و بانوان، فراهم شود.

وی گفت: بسیج، پایگاه‌های فرهنگی، حوزه‌های علمیه، نخبگان، جوانان، معتمدان، روحانیون و اساتید دانشگاه ظرفیت‌های مهم شهرستان هستند که می‌توان با ایجاد اجماع و تقویت گفت‌وگو و همگرایی، از آنها برای حل مسائل فرهنگی و اجتماعی بهره گرفت.

حسینی با اشاره به شرایط حساس کشور تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند انسجام و هوشیاری هستیم و نباید اجازه دهیم اختلاف نظرها یا تصمیمات غیرکارشناسی به انسجام جامعه آسیب بزند؛ بلکه باید با گفت‌وگو، هم‌افزایی و برنامه‌ریزی دقیق، زمینه عبور موفق از مسائل موجود را فراهم کنیم.