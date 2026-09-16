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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۴۲

کشاورز: ایمنی مسیرهای مدارس دشتی در اولویت قرار بگیرد

کشاورز: ایمنی مسیرهای مدارس دشتی در اولویت قرار بگیرد

بوشهر- معاون برنامه‌ریزی، هماهنگی و امور عمرانی فرماندار دشتی گفت: آماده‌سازی و ایمن‌سازی معابر شهری و روستایی شهرستان برای بازگشایی مدارس باید با جدیت دنبال شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا کشاورز بعد از ظهر چهارشنبه در نشست شورای ترافیک شهرستان دشتی با اشاره به ضرورت آمادگی برای آغاز سال تحصیلی اظهار داشت: با توجه به افزایش تردد دانش‌آموزان در معابر همزمان با بازگشایی مدارس، ایمن‌سازی مسیرهای منتهی به مدارس و رفع مشکلات موجود باید در اولویت دستگاه‌های متولی قرار گیرد.

وی افزود: در این نشست بخشداران و شهرداران گزارشی از اقدامات انجام‌شده در سطح شهرها و روستاها برای ایمن‌سازی معابر و آماده‌سازی مسیرهای تردد برای بازگشایی مدارس ارائه کردند.

کشاورز: ایمنی مسیرهای مدارس دشتی در اولویت قرار بگیرد

معاون برنامه‌ریزی، هماهنگی و امور عمرانی فرماندار دشتی ادامه داد: نقاط حادثه‌خیز شهری نیز در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و درباره راهکارهای لازم برای رفع این نقاط و ارتقای ایمنی تردد بحث و تبادل نظر شد.

کشاورز با اشاره به بررسی آمار تصادفات و تلفات جاده‌ای شهرستان در ۶ ماهه نخست سال جاری بیان کرد: بررسی دقیق آمار تصادفات و شناسایی نقاط و عوامل حادثه‌ساز، نقش مهمی در برنامه‌ریزی برای کاهش حوادث و تلفات جاده‌ای دارد.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها باید با هماهنگی و جدیت، اقدامات لازم برای ایمن‌سازی معابر و فراهم کردن شرایط مناسب برای تردد دانش‌آموزان و شهروندان را انجام دهند.

کد مطلب 6949191

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