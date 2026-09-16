البرز آماده پشتیبانی از تهران در بحران است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فلاح‌نژاد، مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز، امروز در حاشیه سومین دوره مانور آزمایشی و تمرین عملیاتی «سیل و بقا در شرایط سخت» در طالقان اظهار کرد: این مانور با هماهنگی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران و با هدف آمادگی نیروها برای حضور و فعالیت در شرایط سخت و وقوع سیلاب برگزار شد.

وی افزود: منطقه طالقان برای اجرای این تمرین انتخاب و مجموعه‌ای از دستگاه‌های آتش‌نشانی، اورژانس، هلال احمر، شرکت‌های خدمات‌رسان آب، برق و گاز و سایر دستگاه‌های اجرایی استان در کنار عوامل برگزارکننده حضور پیدا کردند تا در صورت وقوع حادثه، پشتیبانی لازم را انجام دهند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز ادامه داد: روز گذشته آموزش‌های لازم برای فرمانداری، دستگاه‌های خدماتی و امدادی استان برگزار شد و امروز نیز سناریوهای پیش‌بینی‌شده وارد مرحله عملیاتی شده است.

فلاح‌نژاد گفت: یکی از دستاوردهای مهم این مانور، آشنایی نیروهای سازمان‌های مختلف استان البرز با همکاران خود در شهر تهران است و این ارتباط می‌تواند در زمان وقوع حوادث مشترک، سرعت و هماهنگی عملیات را افزایش دهد.

وی با اشاره به همکاری‌های مستمر تهران و البرز در زمان حوادث افزود: در مواردی که حادثه‌ای در شهرهای مجاور تهران یا شهرستان‌های استان البرز رخ می‌دهد، از ظرفیت سازمان مدیریت بحران و سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران استفاده می‌کنیم و این همکاری‌ها در مدیریت بحران اهمیت زیادی دارد.

هشدار نسبت به مدیریت منابع آب سد طالقان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت سد طالقان اظهار کرد: با توجه به بارش‌های سال گذشته و همچنین انتقال بخشی از آب سد طالقان برای تأمین نیاز کرج و تهران، مدیریت منابع آب سد باید با دقت دنبال شود.

فلاح‌نژاد افزود: با توجه به آغاز بارش‌های پاییزی از نیمه آبان، لازم است علاوه بر اجرای عملیات آبخیزداری، مدیریت سدها نیز با حساسیت انجام شود تا در صورت افزایش بارش‌ها، سطح آب به شرایطی نرسد که خطر سرریز و ایجاد مشکل برای روستاهای پایین‌دست شهرستان طالقان را به دنبال داشته باشد.

وی تأکید کرد: مدیریت همزمان منابع آب و روان‌آب‌های ناشی از بارش‌های شدید ضروری است و باید از هم‌اکنون برای سناریوهای احتمالی آماده باشیم.

قزوین، سمنان، مازندران و گیلان پشتیبان البرز

فلاح‌نژاد درباره سازوکار استان‌های پشتیبان البرز نیز گفت: در مدیریت بحران، موضوع «معین» و «پشتیبان» پیش‌بینی شده و استان‌های قزوین، سمنان، مازندران و گیلان به عنوان استان‌های پشتیبان البرز تعیین شده‌اند.

وی ادامه داد: البرز استان معین تهران محسوب نمی‌شود و تلاش شده این موضوع در ساختار مدیریت بحران نیز رعایت شود، هرچند در برخی حوادث و موضوعات محدود، استان‌ها می‌توانند متقابلاً از ظرفیت یکدیگر استفاده کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز افزود: در داخل استان نیز شهرستان‌ها و شهرها به عنوان معین یکدیگر تعیین شده‌اند؛ به عنوان نمونه، در صورت وقوع حادثه در طالقان، شهرستان‌های نظرآباد و ساوجبلاغ می‌توانند نقش پشتیبان را ایفا کنند.

فلاح‌نژاد با تأکید بر ضرورت فعال شدن ظرفیت استان‌های معین گفت: فرمانداران و شهرداران باید از ظرفیت شهرستان‌ها و شهرهای معین خود استفاده کنند و با طراحی سناریوهای مشخص، مانورهای مشترک برگزار کنند.

وی افزود: آشنایی نیروها با تجهیزات، امکانات و شیوه عملکرد یکدیگر پیش از وقوع حادثه باعث می‌شود در زمان بحران، دستگاه‌ها سریع‌تر وارد عمل شوند و بتوانند به شکل هماهنگ به کمک مناطق آسیب‌دیده بروند.

آمادگی البرز برای بارش‌های پاییزی

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز با اشاره به هشدارهای مربوط به بارش‌های پاییزی اظهار کرد: دستگاه‌های استان برای مواجهه با بارش‌های پیش‌رو آماده هستند و مجموعه مدیریت بحران استانداری به عنوان دستگاه هماهنگ‌کننده، بر آمادگی دستگاه‌های اجرایی نظارت دارد.

فلاح‌نژاد گفت: دستگاه‌های آبخیزداری، آب منطقه‌ای، شهرداری‌ها، اورژانس، هلال احمر، آتش‌نشانی، راه و شهرسازی و شرکت‌های خدمات‌رسان آب، برق و گاز هر کدام وظایف مشخصی در زمان بارش‌های شدید و وقوع سیلاب دارند.

وی افزود: با توجه به وجود بافت‌های فرسوده در برخی مناطق، اداره کل راه و شهرسازی نیز باید آمادگی لازم برای احتمال آسیب به ساختمان‌های فرسوده در پی بارش‌های شدید را داشته باشد.

فلاح‌نژاد از برگزاری نشست ستاد مدیریت بحران استان در هفته آینده خبر داد و گفت: این جلسه به ریاست استاندار البرز برگزار خواهد شد و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای مواجهه با بارش‌های پاییزی در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: چهار شهرستان استان از جمله طالقان جلسات ستاد مدیریت بحران را با محوریت آمادگی برای بارش‌های پیش‌رو برگزار کرده‌اند و در سایر شهرستان‌ها نیز این جلسات در حال پیگیری است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز تأکید کرد: هدف از این هماهنگی‌ها آن است که در صورت وقوع بارش‌های قابل توجه، دستگاه‌های اجرایی و مدیریت‌های شهرستانی غافلگیر نشوند و پیش از وقوع حادثه، تقسیم کار و هماهنگی لازم انجام شده باشد.