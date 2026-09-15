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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۳۲

وضعیت حمل دارو از هند به ایران+فیلم

وضعیت حمل دارو از هند به ایران+فیلم

رئیس سازمان غذا و دارو، در خصوص وضعیت حمل دریایی مواد اولیه دارویی از هند به کشورمان، توضیحاتی داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پیرصالحی، در نشست خبری یازدهمین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته که روز سه‌شنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ در سالن کنفرانس سازمان غذا و دارو برگزار شد، در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص وضعیت حمل مواد اولیه دارویی از کشور هندوستان به کشورمان، گفت: هنوز مسیری برای حمل دریایی مستقیم دارو و مواد اولیه دارویی به کشور باز نشده است.

وی افزود: در چند روز اخیر، چند پرواز محدود مجوز پرواز مستقیم از هند به ایران را گرفتند که امیدواریم بتوانیم مجوزهای بیشتری را در این زمینه بگیریم.

کد مطلب 6947879
حبیب احسنی پور

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