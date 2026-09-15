وضعیت حمل دارو از هند به ایران+فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پیرصالحی، در نشست خبری یازدهمین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته که روز سه‌شنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ در سالن کنفرانس سازمان غذا و دارو برگزار شد، در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص وضعیت حمل مواد اولیه دارویی از کشور هندوستان به کشورمان، گفت: هنوز مسیری برای حمل دریایی مستقیم دارو و مواد اولیه دارویی به کشور باز نشده است.

وی افزود: در چند روز اخیر، چند پرواز محدود مجوز پرواز مستقیم از هند به ایران را گرفتند که امیدواریم بتوانیم مجوزهای بیشتری را در این زمینه بگیریم.