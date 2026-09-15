  1. استانها
  2. تهران
۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۳۳

ایستگاه مسافربری قطار قرچک به‌زودی جابه‌جا و افتتاح می‌شود

ایستگاه مسافربری قطار قرچک به‌زودی جابه‌جا و افتتاح می‌شود

قرچک- معاون امور فنی و عمرانی فرماندار قرچک از جابه‌جایی ایستگاه مسافربری خطوط راه‌آهن این شهرستان به سکوی جدید شهرک طلائیه در روزهای آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد آریانی، در حاشیه بازدید از آخرین مراحل اجرای واریانت خطوط ریلی و سکوی مسافربری خطوط حومه‌ای اظهار کرد: سکوی مسافربری جدیدالاحداث با استانداردهای لازم تکمیل شده و آماده بهره‌برداری است.

وی افزود: با تکمیل این سکو، خطوط رفت و برگشت قطارهای تهران ـ مشهد از خطوط یک و دو به خطوط سه و چهار جابه‌جا می‌شود.

معاون امور فنی و عمرانی فرماندار قرچک ادامه داد: پس از انجام این جابه‌جایی، مسافران قرچک در ایستگاه جدید واقع در شهرک طلائیه توقف خواهند داشت.

آریانی خاطرنشان کرد: مراحل نهایی اجرای پروژه در حال انجام است و ایستگاه جدید مسافربری قرچک به‌زودی مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 6947881

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه