به گزارش خبرنگار مهر، احمد آریانی، در حاشیه بازدید از آخرین مراحل اجرای واریانت خطوط ریلی و سکوی مسافربری خطوط حومهای اظهار کرد: سکوی مسافربری جدیدالاحداث با استانداردهای لازم تکمیل شده و آماده بهرهبرداری است.
وی افزود: با تکمیل این سکو، خطوط رفت و برگشت قطارهای تهران ـ مشهد از خطوط یک و دو به خطوط سه و چهار جابهجا میشود.
معاون امور فنی و عمرانی فرماندار قرچک ادامه داد: پس از انجام این جابهجایی، مسافران قرچک در ایستگاه جدید واقع در شهرک طلائیه توقف خواهند داشت.
آریانی خاطرنشان کرد: مراحل نهایی اجرای پروژه در حال انجام است و ایستگاه جدید مسافربری قرچک بهزودی مورد بهرهبرداری قرار خواهد گرفت.
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