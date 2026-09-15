به گزارش خبرنگار مهر، احمد آریانی، در حاشیه بازدید از آخرین مراحل اجرای واریانت خطوط ریلی و سکوی مسافربری خطوط حومه‌ای اظهار کرد: سکوی مسافربری جدیدالاحداث با استانداردهای لازم تکمیل شده و آماده بهره‌برداری است.

وی افزود: با تکمیل این سکو، خطوط رفت و برگشت قطارهای تهران ـ مشهد از خطوط یک و دو به خطوط سه و چهار جابه‌جا می‌شود.

معاون امور فنی و عمرانی فرماندار قرچک ادامه داد: پس از انجام این جابه‌جایی، مسافران قرچک در ایستگاه جدید واقع در شهرک طلائیه توقف خواهند داشت.

آریانی خاطرنشان کرد: مراحل نهایی اجرای پروژه در حال انجام است و ایستگاه جدید مسافربری قرچک به‌زودی مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.