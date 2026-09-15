شناسایی و کشف یک میلیون لیتر سوخت در واحد صنعتی متخلف در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مرتضی عباسی گفت: در راستای اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی، کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی با اشراف اطلاعاتی از فعالیت غیر قانونی یک واحد تولیدی در امر قاچاق سوخت مطلع شدند.

وی افزود: ماموران با هماهنگی قضایی و در بازرسی از انبارهای این واحد تولیدی جمعا یک میلیون و ۳۲ لیتر سوخت فاقد هر گونه ثبت در سامانه را کشف کردند.

عباسی با اشاره به اینکه در این خصوص متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد، افزود : برابر اعلام کارشناسان، ارزش محموله کشف شده را بیش از یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برآورد نمودند.

فرمانده انتظامی استان زنجان ضمن قدردانی از همکاری مطلوب شهروندان با پلیس از آنان درخواست کرد: هرگونه اخبار و گزارشات مرتبط با قاچاق، احتکار و جرائم مفاسد اقتصادی را از با شماره ۱۱۰ به فوریتی های پلسیسی و یا از طریق ستاد خبری ۳۰۱۱۰ به پلیس امنیت اقتصادی گزارش دهند.