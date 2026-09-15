  1. استانها
  2. زنجان
۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۸

شناسایی و کشف یک میلیون لیتر سوخت در واحد صنعتی متخلف در زنجان

شناسایی و کشف یک میلیون لیتر سوخت در واحد صنعتی متخلف در زنجان

زنجان- فرمانده انتظامی استان زنجان از شناسایی و کشف یک میلیون لیتر سوخت قاچاق از یک واحد صنعتی، به ارزش بیش از یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در زنجان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مرتضی عباسی گفت: در راستای اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی، کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی با اشراف اطلاعاتی از فعالیت غیر قانونی یک واحد تولیدی در امر قاچاق سوخت مطلع شدند.

وی افزود: ماموران با هماهنگی قضایی و در بازرسی از انبارهای این واحد تولیدی جمعا یک میلیون و ۳۲ لیتر سوخت فاقد هر گونه ثبت در سامانه را کشف کردند.

عباسی با اشاره به اینکه در این خصوص متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد، افزود : برابر اعلام کارشناسان، ارزش محموله کشف شده را بیش از یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برآورد نمودند.

فرمانده انتظامی استان زنجان ضمن قدردانی از همکاری مطلوب شهروندان با پلیس از آنان درخواست کرد: هرگونه اخبار و گزارشات مرتبط با قاچاق، احتکار و جرائم مفاسد اقتصادی را از با شماره ۱۱۰ به فوریتی های پلسیسی و یا از طریق ستاد خبری ۳۰۱۱۰ به پلیس امنیت اقتصادی گزارش دهند.

کد مطلب 6947894

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه