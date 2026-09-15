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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۲۷

تعیین‌تکلیف ۱۸ هکتار از اراضی پورقمی اورین پس از چهار دهه

تعیین‌تکلیف ۱۸ هکتار از اراضی پورقمی اورین پس از چهار دهه

بهارستان- بخشدار بوستان از تعیین‌تکلیف ۱۸ هکتار از اراضی پورقمی روستای اورین پس از ۴۰ سال بلاتکلیفی و فراهم شدن زمینه الحاق این اراضی به بافت روستا خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فاضل نجفی، بعد از ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، از تعیین‌تکلیف ۱۸ هکتار از اراضی پورقمی روستای اورین پس از چهار دهه بلاتکلیفی خبر داد و گفت: این اراضی که حدود ۳۰۰ خرده‌مالک دارد، در مسیر الحاق به بافت روستا و تفکیک قانونی قرار گرفته است.

بخشدار بوستان در تشریح این موضوع اظهار کرد: تعیین‌تکلیف اراضی پورقمی اورین پس از سال‌ها بلاتکلیفی با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و برگزاری جلسات متعدد با مالکان و دستگاه‌های مرتبط پیگیری و به نتیجه رسید.

وی افزود: در این فرآیند، بنیاد مسکن، شورا و دهیاری اورین، فرمانداری و استانداری همکاری داشتند و با رفع موانع موجود، زمینه برای اصلاح اسناد و تفکیک قانونی اراضی فراهم شده است.

بخشدار بوستان با اشاره به سهم روستا از این اراضی گفت: بیش از ۵۰ درصد اراضی به دهیاری اورین اختصاص می‌یابد تا برای توسعه معابر، ایجاد فضاهای آموزشی و خدماتی و تأمین سرانه‌های عمومی مورد استفاده قرار گیرد.

نجفی ادامه داد: پس از انجام مراحل قانونی، عملیات اصلاح اسناد، تفکیک اراضی، زیرسازی، جدول‌گذاری و آماده‌سازی معابر در این محدوده انجام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: تعیین‌تکلیف این اراضی پس از حدود ۴۰ سال، علاوه بر رفع مشکلات مالکان، می‌تواند زمینه توسعه قانونی و تقویت زیرساخت‌های روستای اورین را فراهم کند.

کد مطلب 6947897

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