به گزارش خبرنگار مهر، فاضل نجفی، بعد از ظهر سهشنبه، در جمع خبرنگاران، از تعیینتکلیف ۱۸ هکتار از اراضی پورقمی روستای اورین پس از چهار دهه بلاتکلیفی خبر داد و گفت: این اراضی که حدود ۳۰۰ خردهمالک دارد، در مسیر الحاق به بافت روستا و تفکیک قانونی قرار گرفته است.
بخشدار بوستان در تشریح این موضوع اظهار کرد: تعیینتکلیف اراضی پورقمی اورین پس از سالها بلاتکلیفی با تشکیل کارگروههای تخصصی و برگزاری جلسات متعدد با مالکان و دستگاههای مرتبط پیگیری و به نتیجه رسید.
وی افزود: در این فرآیند، بنیاد مسکن، شورا و دهیاری اورین، فرمانداری و استانداری همکاری داشتند و با رفع موانع موجود، زمینه برای اصلاح اسناد و تفکیک قانونی اراضی فراهم شده است.
بخشدار بوستان با اشاره به سهم روستا از این اراضی گفت: بیش از ۵۰ درصد اراضی به دهیاری اورین اختصاص مییابد تا برای توسعه معابر، ایجاد فضاهای آموزشی و خدماتی و تأمین سرانههای عمومی مورد استفاده قرار گیرد.
نجفی ادامه داد: پس از انجام مراحل قانونی، عملیات اصلاح اسناد، تفکیک اراضی، زیرسازی، جدولگذاری و آمادهسازی معابر در این محدوده انجام خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: تعیینتکلیف این اراضی پس از حدود ۴۰ سال، علاوه بر رفع مشکلات مالکان، میتواند زمینه توسعه قانونی و تقویت زیرساختهای روستای اورین را فراهم کند.
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