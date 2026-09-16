به گزارش خبرنگار مهر، الهام صالحی یکی از پارادومیدانی کارانی است که نامش وارد فهرست اعزامی به بازی های پاراآسیایی شده است این در حالی است که او از یک هفته پیش به خاطر آسیب دیدگی که در جریان تمرینات با آن روبرو شد، از روند تمرینی دور شده و همین موضوع شرایط را برای او سخت کرده است.

الهام صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از دوشنبه هفته گذشته با آسیب دیدگی مواجه شده است، گفت: بعد از آخرین جلسه تمرینی که داشتم، به شدت از ناحیه دست راست احساس درد و ناراحتی کردم. تاندون دستم به شدت ملتهب شده طوریکه نمی توانم تمرین داشته باشم و بر همین اساس یک هفته است که استراحت می کنم.

وی تصریح کرد: ما پرتابگران با احتمال آسیب دیدگی بیشتر مواجه هستیم به خصوص اگر بدون استراحت و متوالی اقدام به پرتاب تمرینی داشته باشیم. در هر صورت بد زمانی با مصدومیت مواجه شدم چون به مرحله ای از تمرینات رسیده بودم که به خاطر نزدیک شدن به زمان اعزام، از حجم و فشار تمرینی کم شده بود.بازی های پاراآسیایی از ۲۶ مهر آغاز می شود و قرار است من ۲۷ مهر اولین رقابتم را داشته باشم اما حالا مصدوم شده ام.

الهام صالحی از حضور در ۲ دوره پیشین بازی های پاراآسیایی صاحب یک طلا (پرتاب وزنه) و یک نقره و برنز (پرتاب نیزه) شده است

صالحی که قرار است در پرتاب نیزه و پرتاب وزنه بازی های پاراآسیایی شرکت داشته باشد، تصریح کرد: از زمانی که وارد تمرین و اردوی آماده سازی برای ناگویا شدم، تمرینات خیلی و با کیفیتی داشتم، رکوردهای خوبی در هر دو پرتاب هم داشتم چون قصد و نیتم از ابتدا این بود که در هر دو ماده طلا بگیرم اما حالا که مصدوم شده ام، شاید شرایط کمی متفاوت شود.

این دختر پارادوومیدانی مروری بر کارنامه اش در ادوار گذشته بازی های پاراآسیایی داشت و گفت: در بازی های ۲۰۱۸ اندونزی فقط در پرتاب نیزه شرکت کردم و مدال نقره گرفتم. در بازی های پاراآسیایی هانگژو اما در پرتاب وزنه و پرتاب نیزه شرکت کردم و به ترتیب مدال طلا و برنز گرفتم. در پارالمپیک پاریس هم مدال برنز پرتاب نیزه را به دست آوردم.

صالحی در مورد اینکه با این شرایط به بازی های پاراآسیایی اعزام می شود، گفت: به زودی به تمرینات باز می گردمم تا مشکلی برای اعزام نداشته باشم اما موضوع اینجاست که من برای طلا کار کرده بودم اما حالا شرایط متفاوت شده است. امیدوارم بازهم بتوانم بهترین رنگ مدال را بگیرم.