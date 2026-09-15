به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عبداللهیان با اشاره به اهمیت اجرای طرح مهتاب در کاهش تلفات انرژی و صیانت از حقوق مشترکان، اظهار کرد: اجرای این طرح با رویکردی جهادی و با بهرهگیری از ظرفیت نیروهای عملیاتی و کارشناسی شرکت، نقش مؤثری در شناسایی مصارف غیرمجاز، اصلاح وضعیت شبکه و بهبود شاخصهای بهرهوری انرژی دارد.
وی با اشاره به نتایج این مانور، افزود: در جریان این مانور، ۴۸۲ مورد تست و بازرسی مصارف عادی و سنگین انجام شد و با شناسایی و جمعآوری ۱۲۱ انشعاب غیرمجاز، از ادامه استفاده غیرقانونی از شبکه برق جلوگیری به عمل آمد. همچنین در این عملیات، ۳۵۶ متر کابل جمعآوری و انرژی احصاشده از محل انشعابات غیرمجاز، ۲ هزار و ۴۰۴ مگاواتساعت گزارش شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل با اشاره به اصلاح تجهیزات اندازهگیری، ادامه داد: در راستای اصلاح و ساماندهی تجهیزات اندازهگیری، ۱۲۴ دستگاه کنتور جدید و ۲۳ دستگاه شمارشگر نصب و ۱۶ عدد فیوز نیز تعویض شد.
عبداللهیان نیار با اشاره به گستردگی اقدامات فرهنگی، نظارتی و فنی انجامشده در این مانور، گفت: در بخش بازدید و پایش مصارف، ۱۷ حلقه چاه آب کشاورزی، ۳۷ مسجد و مرکز مذهبی، ۹۳ مرکز تجاری، ۶ مرکز تجاری بینراهی و ۳۰ اداره و بانک مورد بازدید قرار گرفتند.
وی همچنین از اجرای اقدامات اصلاحی در حوزه روشنایی معابر خبر داد و تصریح کرد: در این عملیات، ۱۶ مورد تنظیم ساعت نجومی و اصلاح تابلوهای روشنایی معابر دارای ایراد انجام شد. همچنین ۱۲ چراغ در بلوارها و خیابانهای اصلی دوطرفه و ۲۵ چراغ در جادههای بینشهری، تونلهای شهری و برونشهری با هدف تعدیل بار اصلاح شدند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل با اشاره به سایر اقدامات انجامشده، خاطرنشان کرد: در ادامه اقدامات انجامشده، ۳۰ مورد اصلاح یا جمعآوری چراغها و مظاهر بدمصرفی نیز به اجرا درآمد که گامی مؤثر در راستای مدیریت مصرف برق و ارتقای بهرهوری انرژی در استان به شمار میرود.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت تداوم اجرای طرح مهتاب، اظهار کرد: مدیریت هوشمند تلفات انرژی، مستلزم استمرار پایش شبکه، مقابله با مصارف غیرمجاز، اصلاح تجهیزات فرسوده و مشارکت جدی دستگاههای اجرایی و مردم است. شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل با جدیت، اجرای برنامههای کاهش تلفات و صیانت از شبکه برق را دنبال خواهد کرد.
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