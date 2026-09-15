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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۰۸

شورای امنیت درباره تنگه باب‌المندب تشکیل جلسه می‌دهد

شورای امنیت درباره تنگه باب‌المندب تشکیل جلسه می‌دهد

منابع دیپلماتیک اعلام کردند شورای امنیت سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه برای بررسی تحولات تنگه باب‌المندب و سواحل دریای سرخ یمن تشکیل جلسه خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شورای امنیت سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه برای بررسی وضعیت تنگه باب‌المندب تشکیل جلسه می‌دهد.

به گفته منابع دیپلماتیک، این نشست پس از آن برگزار می‌شود که نیروهای یمنی هفته گذشته کنترل ساحل دریای سرخ یمن و تنگه باب‌المندب را به دست گرفتند.

فرانسه که ریاست دوره‌ای شورای امنیت را در ماه جاری بر عهده دارد، درخواست برگزاری این نشست را برای ساعت ۱۵ به وقت محلی نیویورک، معادل ۱۹ به وقت گرینویچ ارائه کرده است.

تنگه باب‌المندب یکی از مسیرهای حیاتی کشتیرانی جهان است که اروپا و آسیا را از طریق دریای سرخ به یکدیگر متصل می‌کند. اهمیت این مسیر در شرایط کنونی افزایش یافته است؛ زیرا جنگ آمریکا علیه ایران تردد و تجارت دریایی از طریق تنگه هرمز را با اختلال مواجه کرده است.

کد مطلب 6947954

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