به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، بر کسی پوشیده نیست که نیروهای آمریکا در نزدیکی منطقه خلیج فارس، از نظر آمادگی رزمی در شرایط مطلوبی قرار ندارند. علاوه بر نارضایتی و تضعیف روحیه نظامیان در کشتیهای جنگی و ناوهای هواپیمابر، کمبود شدید مهمات و انواع موشکها باعث شده فرماندهی نظامی آمریکا با دو گزینه تلخ روبرو باشد:
گزینه نخست، باز کردن جبههای جدید علیه انصارالله که باقیمانده ذخایر و موشکهای او را تحلیل میبرد؛ و این امر او را در صورت بروز تنش با ایران، کاملاً ناتوان خواهد کرد.
گزینه دوم این است که خود را از این درگیری کنار بکشد تا حداقل آمادگی نیروهایش را برای هرگونه تحول در جنگ با ایران حفظ کند.
این مقاله می افزاید که واشنگتن تاکنون در تعامل با حوادث شتابان یمن، گزینه دوم را برگزیده است. این انتخاب دو هدف مستقیم را برای واشنگتن محقق میکند: هدف اول جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت نفت است؛ زیرا ورود ترامپ به جنگ، عملاً به معنای سوق دادن انصارالله به سمت بستن دائمی تنگه بابالمندب است.
هدف دوم تنبیه عربستان به دلیل امتناع از مشارکت نظامی مستقیم در جنگ علیه ایران و گرایش آن به ایجاد اتحادهای منطقهای است که هدفشان بینیازی از چتر حمایتی آمریکا یا کاهش وابستگی به آن باشد.
از سوی دیگر مداخله با هدف متوقف کردن پیشروی نیروهای صنعا نیازمند حملهای هوایی است که چندین روز ادامه یابد؛ در غیر این صورت، هرگونه ضربه محدود بیثمر خواهد بود و تنها باعث میشود هر پیروزی که بعدها توسط جنبش انصارالله بهدست آید، با شکوه بیشتری جلوه کند. این اتفاق در واقع به معنای شکست دوگانه همزمان آمریکا و عربستان خواهد بود.
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