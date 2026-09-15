قائدی: حوزه هنری پایگاهی برای هنر انقلاب است 

به گزارش خبرنگار مهر، احسان قائدی ظهر سه‌شنبه در جریان بازدید معاون فرهنگی و راهبری استان‌های سازمان تبلیغات اسلامی از حوزه هنری استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه سند زیست‌بوم و به دنبال آن، نقشه تحول استان تدوین شد، اظهار کرد: ما به این نتیجه رسیدیم که روایت‌ها باید حول محور رشادت‌ها و سلحشوری‌های مردم این استان شکل گیرد.

رئیس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه معتقدم مشکل اصلی این استان در عرصه توسعه‌ای و فرهنگی بحث هویت است، ادامه داد: لذا به خوانش انقلابی از همه عرصه‌ها و رویدادها پرداخته شد و همه فعالیت‌ها رنگ و بوی حماسی، انقلابی و روایتگری در بسترهای مختلف از جمله مستند گرفت.

قائدی بیان کرد: با توجه به برپایی کنگره ملی شهدای استان، تولیدات بخش ادبیات پایداری در دستور کار حوزه هنری قرار گرفته است. در این راستا طی ۲ سال، ۳۸ اثر ادبیات پایداری در حوزه‌های مختلف کودک و نوجوان و قالب‌های شعر، داستان، رمان و ... تولید شد که در این آثار شخصیت‌ها، قهرمانان استانی و سایر ظرفیت‌های تاریخی استان معرفی می‌شوند.

وی تبدیل موسیقی آیینی چهارمحال و بختیاری به یک موسیقی ملی و حماسی را از دیگر اقدامات حوزه هنری عنوان کرد و افزود: با توجه به شرایط خاص و فضای حاکم بر کشور، این رویکرد حماسی و ملی یک ضرورت بود؛ در این راستا به شخصیت‌هایی همچون بی‌بی مریم یا علیمردان خان بختیاری پرداخته شد.

قائدی از راه‌اندازی رویداد شیر سنگی خبر داد و بیان کرد: پوستر این رویداد نیز طراحی شد و امسال با محوریت تفنگ برنو برای سومین سال متوالی برگزار می‌شود. رویداد روایت‌نویسی چای روضه یا رویدادهای نمایشنامه نویسی و شعر از دیگر برنامه‌های سالانه حوزه هنری در استان است.

وی تصریح کرد: طراحی و ساخت المان‌های مربوط به نمادها و شخصیت‌های استان چهارمحال و بختیاری را نیز در دستور کار قرار دادیم که در این راستا آثار فاخری تولید شده است.

قائدی با اشاره به اینکه حوزه هنری پایگاهی برای هنر انقلاب است، گفت: تولیدات این مجموعه حقیقتاً در سطح ملی و حتی بین‌المللی دیده شده و جوایز و افتخارات فراوانی کسب شده است.