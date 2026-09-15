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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۴۷

مسئولیت‌ اجتماعی شرکت‌ها ظرفیت مهمی برای حمایت از فرهنگ و هنر است

مسئولیت‌ اجتماعی شرکت‌ها ظرفیت مهمی برای حمایت از فرهنگ و هنر است

اردبیل - مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل گفت: ظرفیت مسئولیت‌ اجتماعی شرکت‌های دولتی و خصوصی می‌تواند فرصت مناسبی برای حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و هنری این حوزه باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پروانه رضاقلیزاده روز سه‌شنبه در نشست با جمعی از اصحاب فرهنگ و هنر استان اظهار کرد: افزایش بودجه‌های حوزه هنر در سطح ملی و توزیع عادلانه منابع اختصاص‌یافته میان استان‌ها برای رشد و شکوفایی استعدادهای فرهنگی و هنری ضرورت دارد.

وی با اشاره به لزوم تقویت مطالبه‌گری جامعه هنری، افزود: مطالبه‌گری فعالان فرهنگی و هنری می‌تواند به گسترش مباحث فرهنگی در جامعه و توجه بیشتر مسئولان به نیازهای این حوزه کمک کند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل همچنین افزایش هم‌افزایی میان دولت و هنرمندان را برای ارتقای سطح فرهنگی جامعه و بهبود سلیقه عمومی مردم ضروری دانست.

کد مطلب 6947969

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