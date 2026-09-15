دستگیری ۲ سارق خودرو در مازندران؛ یکی از متهمان ۵۰ سابقه کیفری دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سامع خورشاد اظهار کرد: در پی وقوع سه فقره سرقت داخل خودرو در یکی از شهرهای ساحلی مازندران، موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران در جریان تحقیقات و اقدامات اطلاعاتی، یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ را که در ارتباط با سرقت‌ها شناسایی شده بود، تحت نظر قرار دادند.

رئیس پلیس آگاهی مازندران ادامه داد: پس از هماهنگی با مقام قضایی، تیم عملیاتی پلیس در محل حاضر شد و خودروی مورد نظر را در حالی که دو نفر سرنشین داشت، شناسایی کرد.

خورشاد بیان کرد: متهمان پس از مشاهده مأموران اقدام به فرار کردند که با اقدام به‌موقع و هوشیاری تیم عملیاتی، مسیر فرار آنها مسدود و خودرو متوقف شد.

وی با اشاره به دستگیری هر دو متهم گفت: در بازرسی از خودرو، اموال مسروقه مربوط به شکات کشف و متهمان برای انجام تحقیقات بیشتر به پلیس آگاهی منتقل شدند.

رئیس پلیس آگاهی مازندران خاطرنشان کرد: بررسی سوابق متهمان نشان داد یکی از آنها دارای ۵۰ فقره سابقه کیفری است که بخش عمده این سوابق به جرایم سرقت مربوط می‌شود.

خورشاد در پایان گفت: پرونده متهمان پس از تکمیل اقدامات اولیه برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی ارسال شده و تحقیقات پلیس برای شناسایی سایر سرقت‌ها و جرایم احتمالی مرتبط با این افراد ادامه دارد.