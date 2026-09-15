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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۵۸

حماس: افشاگری نظامیان اشغالگر درباره غزه مبنای تحقیقات بین المللی باشد

حماس: افشاگری نظامیان اشغالگر درباره غزه مبنای تحقیقات بین المللی باشد

حماس اعلام کرد: افشاگری ۲۴ افسر و عنصر اطلاعاتی ارتش اشغالگر درباره کشتار غزه باید مبنای تحقیقات بین‌المللی قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، جنبش مقاومت اسلامی حماس اعلام کرد که گفته های مطرح‌ شده در مستند «نازا» (NAZA) درباره سازوکار هدف‌گیری و بمباران در نوار غزه و کشتار غیرنظامیان فلسطینی، مستلزم انجام تحقیقاتی مستقل و جدی در سطح بین‌المللی است.

حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد: جهان با خشم فراوان افشاگری‌های این مستند را که در جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز به نمایش درآمد، دنبال کرده است؛ مستندی که شامل گفته های مستقیم ۲۴ نفر از عناصر و افسران اطلاعاتی ارتش رژیم صهیونیستی درباره شیوه‌های هدف‌گیری و بمباران در غزه و اعترافات خطرناک آنان درباره کشتار غیرنظامیان فلسطینی است.

در این بیانیه آمده است: اهمیت این گفته ها از آنجا ناشی می‌شود که گویندگان آنها افرادی هستند که در داخل ساختار نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی فعالیت داشته و در سامانه‌های نظارت و هدف‌گیری مشارکت کرده‌اند.

حماس افزود: این افراد از کاربرد اصطلاح «نازا» برای اشاره به غیرنظامیانی که انتظار می‌رود در حملات کشته شوند و همچنین از سامانه‌ها و روش‌های بمباران از راه دور پرده برداشته‌اند؛ موضوعی که ضرورت انجام تحقیقات مستقل و جدی بین‌المللی و ثبت این شهادت‌ها در پرونده تحقیقات مربوط به جنایات جنگی و پاکسازی قومی علیه غیرنظامیان در نوار غزه را دوچندان می‌کند.

همچنین حماس بیان کرد: استقبال گسترده بین‌المللی از این مستند در جشنواره ونیز و تشویق ایستاده و مداوم حاضران به مدت ۲۵ دقیقه، نشان ‌دهنده تاثیر عمیق این گفته ها و اهمیت نقش روزنامه‌نگاری و سینمای مستند در افشای حقایق و مقابله با تلاش‌های رژیم صهیونیستی برای انکار و تحریف واقعیت‌ها است. چنین تحقیقات و مستندهایی نقش مهمی در انتقال رنج قربانیان به افکار عمومی جهان دارند.

این جنبش از دادگاه کیفری بین‌المللی، نهادهای سازمان ملل و موسسات حقوق بشری ذی‌ربط خواست گفته ها و اطلاعات مطرح‌شده در مستند «نازا» را مستندسازی کرده و از آنها در روند تحقیقات و پیگیری قضایی استفاده کنند.

حماس تاکید کرد: این اسناد، جنگ نسل‌کشی و جنایات پاکسازی قومی ارتش اشغالگر را تایید می‌کند و جامعه بین‌المللی باید برای حمایت از غیرنظامیان فلسطینی و توقف نقض حقوق آنان اقدامات عملی انجام دهد.

در پایان این بیانیه آمده است: آنچه در مستند نازا افشا شده نباید صرفا به ماده‌ای برای تماشا و ابراز همدردی تبدیل شود، بلکه باید انگیزه‌ای مضاعف برای تحقیق، محاکمه عاملان، احقاق حقوق قربانیان و جلوگیری از فرار مسئولان جنایات جنگی، نسل‌کشی و سایر نقض‌ها از پاسخگویی باشد.

کد مطلب 6948007

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