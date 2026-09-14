بلایی که رژیم صهیونیستی بر سر کشاورزی غزه آورده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، بهاء الاغا، مدیر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی وزارت کشاورزی فلسطین، اعلام کرد که جنگ نسل‌کشی علیه نوار غزه بخش کشاورزی این منطقه را تقریبا به طور کامل نابود کرده و ۸۷.۶ درصد اراضی کشاورزی به طور کامل آسیب دیده است.

الاغا گفت: در حال حاضر تنها ۴ درصد از مجموع اراضی کشاورزی نوار غزه برای دسترسی امن و کشت قابل استفاده است و خسارت‌ها علاوه بر اراضی، خاک، چاه‌های آب، شبکه‌های آبیاری و خطوط انتقال آب را نیز دربر گرفته است.

وی افزود بخش‌های دامداری و شیلات نیز بین ۸۵ تا ۹۰ درصد خسارت دیده‌اند و بیش از ۷۰ درصد اراضی کشاورزی اکنون پشت «خط زرد» قرار گرفته‌اند؛ منطقه‌ای که تحت کنترل رژیم صهیونیستی است.

به گفته این مسئول فلسطینی، رژیم صهیونیستی همزمان محدودیت‌های شدیدی بر ورود نهاده‌های تولید کشاورزی اعمال کرده و اجازه ورود کود، بذر، نهال و سموم کشاورزی را نمی‌دهد.

الاغا با استناد به گزارش جدید سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد «فائو» گفت تنها حدود ۳ درصد از اراضی کشاورزی روباز، به مساحت تقریبی ۴ هزار و ۴۸۰ دونم، اکنون به طور ایمن قابل دسترسی است.

همچنین تنها ۲ هزار و ۲۴۰ دونم از گلخانه‌های کشاورزی، معادل حدود ۱۶ درصد از مجموع گلخانه‌های غزه، در دسترس قرار دارد.

وی خاطر نشان کرد در فصل کشاورزی گذشته تنها حدود ۳ هزار و ۱۰۰ دونم زمین زیر کشت رفت و به دلیل نبود سموم، امکان مقابله با آفات کشاورزی نیز وجود نداشت.

الاغا هشدار داد ادامه این وضعیت می‌تواند روند تولید کشاورزی در نوار غزه را به طور کامل متوقف کند.

بر اساس آمار رسمی وزارت کشاورزی فلسطین و نهادهای بین‌المللی، حجم خسارت‌های وارد شده به بخش کشاورزی غزه از ۳.۵ میلیارد دلار فراتر رفته و این وضعیت به فروپاشی نظام امنیت غذایی و وابستگی تقریبا کامل جمعیت به کمک‌های خارجی منجر شده است.

در بخش تولیدات گیاهی، حدود ۱۵۸ هزار و ۹۰۹ دونم از مجموع ۱۸۲ هزار و ۲۴۷ دونم اراضی کشاورزی آسیب دیده است که معادل ۸۷.۱ درصد کل این اراضی است.

این خسارت گسترده به کاهش شدید تولید داخلی و افت توان بخش کشاورزی برای تامین مواد غذایی مورد نیاز ساکنان نوار غزه منجر شده است.

سامانه آبیاری کشاورزی نیز تقریبا به طور کامل فروپاشیده است؛ به طوری که حدود ۸ هزار و ۷۰۰ حلقه چاه کشاورزی از مدار خارج شده، ۳ هزار و ۸۲۸ استخر ذخیره آب کشاورزی آسیب دیده و یک هزار و ۳۷۱ کیلومتر از خطوط انتقال آب کشاورزی تخریب شده است.

این خسارت‌ها موجب اختلال گسترده در آبیاری و فعالیت‌های تولیدی در بخش بزرگی از اراضی کشاورزی غزه شده است.

در بخش دامداری نیز میزان خسارت حدود ۹۰.۳ درصد برآورد شده است. بیش از ۵ هزار و ۴۵۰ مزرعه پرورش دام و حدود ۲ هزار و ۳۰۰ مزرعه طیور آسیب دیده‌اند.

همچنین نزدیک به ۶۹ هزار رأس دام و ۲ میلیون و ۷۹۰ هزار قطعه پرنده تلف شده و حدود ۲۸ هزار و ۴۰۰ کندوی زنبور عسل نیز آسیب دیده است.

بخش شیلات نیز با خسارت گسترده روبه‌رو شده است. بر اساس آمارها، یک هزار و ۶۷۴ وسیله صید دریایی، ۷ مزرعه پرورش آبزیان و حدود ۴۵۰ استخر دو منظوره آسیب دیده‌اند.

تنها مرکز تکثیر و پرورش ماهی در نوار غزه نیز تخریب شده و در نتیجه، فعالیت‌های صیادی و تولید آبزیان تقریبا به طور کامل متوقف شده است.