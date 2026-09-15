مهرانگیز: حمایت از خانواده زندانیان مسئولیت دستگاه قضایی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز ظهر سه شنبه در دیدار سه خانواده زندانی در دشتی با تأکید بر اهمیت رویکرد حمایتی دستگاه قضا، اظهار کرد: نگاه ما در دستگاه قضایی صرفاً به پشت میله‌های زندان محدود نمی‌شود بلکه ما خود را در قبال خانواده‌های زندانیان نیز مسئول می‌دانیم و حضور در منازل این عزیزان، شنیدن درددل‌هایشان و تلاش برای کاهش آلام و مشکلات آن‌ها، وظیفه اخلاقی و قانونی ماست.

وی افزود: خانواده زندانیان نباید به دلیل خطای فردی دیگر، دچار آسیب‌های اجتماعی یا مضیقه‌های شدید معیشتی شوند و هدف ما از این سرکشی‌های شبانه این است که ضمن بررسی وضعیت زندگی آن‌ها، با پیگیری پرونده‌های قضایی در چارچوب قانون و کمک به تأمین بخشی از نیازهای معیشتی، باری از دوش این خانواده‌ها برداریم.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر خاطرنشان کرد: در جریان این بازدیدها، با بررسی‌های صورت گرفته و تعاملات انجام شده، ضمن اهدای بسته‌های معیشتی و کمک‌های نقدی به خانواده‌های محترم، زمینه آزادی یکی از زندانیان نیز فراهم شد که امیدواریم این گام در جهت بازگشت سریع‌تر مددجویان به کانون گرم خانواده و اصلاح وضعیت آنان مؤثر باشد.



در این سرکشی میدانی، دستورات لازم از سوی رئیس کل دادگستری استان بوشهر جهت پیگیری ویژه درخواست‌های قضایی این خانواده‌ها به دادستان شهرستان دشتی صادر شد تا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، در اسرع وقت به مشکلات آنان رسیدگی شود.