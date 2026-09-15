جویبار پایلوت اجرای نسخه جدید پزشکی خانواده در مازندران شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق رضایی بعدازظهر سه‌شنبه در نشست بررسی روند استقرار نسخه ۰۳ برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه پزشکی خانواده تنها یک برنامه در حوزه بهداشت نیست، اظهار کرد: تحقق اهداف این برنامه نیازمند همراهی و مسئولیت‌پذیری تمامی بخش‌های دانشگاه است و زنجیره ارائه خدمات باید از سطح نخست تا خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی به صورت منسجم و مستمر فعالیت کند.

رضایی، نظام ارجاع را یکی از پایه‌های اصلی ساماندهی خدمات سلامت دانست و افزود: مردم باید برای دریافت خدمات مورد نیاز خود در زمان مناسب، مسیر مشخصی داشته باشند. پزشک خانواده باید محور آغاز و پیگیری مراقبت باشد و در صورت نیاز بیمار به خدمات تخصصی، فرآیند ارجاع و بازگشت اطلاعات و نظر متخصص به سطح نخست نیز به شکل صحیح انجام شود.

وی همچنین بر ضرورت پایش مداوم شاخص‌های اجرای نسخه ۰۳ تأکید کرد و گفت: اجرای هر مرحله از برنامه باید مبتنی بر داده و ارزیابی مستمر باشد تا نقاط ضعف و مشکلات احتمالی در کوتاه‌ترین زمان شناسایی و برای رفع آنها اقدام شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران هماهنگی میان بخش‌های بهداشت و درمان، فناوری اطلاعات، بیمه‌ها و سایر مجموعه‌های مرتبط را شرط موفقیت برنامه عنوان کرد و ادامه داد: زمانی می‌توان به اهداف پزشکی خانواده دست یافت که همه اجزای نظام ارائه خدمت در یک مسیر مشترک حرکت کنند و نتیجه آن برای مردم در قالب دسترسی آسان‌تر، کاهش سرگردانی، تداوم مراقبت و دریافت خدمات در سطح مناسب نمود پیدا کند.

همچنین آمادگی سطوح مختلف ارائه خدمات، نحوه ارجاع بیماران از سطح نخست به خدمات تخصصی، فرآیند دریافت بازخورد ارجاع، زیرساخت‌های اطلاعاتی، هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط و شیوه پایش شاخص‌های برنامه مورد بحث قرار گرفت.

بر اساس برنامه ابلاغی معاونت بهداشت وزارت بهداشت، شهرستان جویبار یکی از ۱۹ شهرستان منتخب کشور برای اجرای فاز سوم برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع است و استقرار نسخه ۰۳ این برنامه در این شهرستان در دستور کار قرار دارد.

برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع از سیاست‌های کلیدی نظام سلامت برای تقویت پیشگیری و مراقبت فعال، تحقق عدالت در سلامت، افزایش دسترسی عادلانه به خدمات، ارتقای کیفیت و تداوم مراقبت و حرکت به سمت پوشش همگانی سلامت محسوب می‌شود.