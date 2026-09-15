به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رویداد، جشنوارههای هنری مدرسه در راستای بهرهگیری از تجربه و نگاه حرفهای فعالان حوزه هنر و رسانه، فراخوان همکاری در داوری آثار دانشآموزان را منتشر کرده است.
بر اساس این فراخوان، علاقهمندان و فعالان حرفهای حوزههای مرتبط با عکاسی، گرافیک، فیلمسازی و فیلمنامهنویسی که دارای تجربه و سابقه فعالیت در این زمینهها هستند، میتوانند برای حضور در فرآیند داوری آثار دانشآموزان اعلام آمادگی کنند.
متقاضیان میتوانند برای ثبتنام اولیه و ارسال رزومه، از طریق صفحات جشنواره در شبکههای اجتماعی به نشانیهای (madresephotographicsfestival@ و madresefilmfestival@) با برگزارکنندگان در ارتباط باشند.
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