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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۳۵

فراخوان همکاری فعالان هنر و رسانه در داوری جشنواره‌های هنری مدرسه

فراخوان همکاری فعالان هنر و رسانه در داوری جشنواره‌های هنری مدرسه

یازدهمین دوره جشنواره‌های هنری مدرسه برای تکمیل تیم داوری بخش‌های عکس، گرافیک و فیلم، از فعالان و متخصصان حوزه هنر و رسانه دعوت به همکاری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رویداد، جشنواره‌های هنری مدرسه در راستای بهره‌گیری از تجربه و نگاه حرفه‌ای فعالان حوزه هنر و رسانه، فراخوان همکاری در داوری آثار دانش‌آموزان را منتشر کرده است.

بر اساس این فراخوان، علاقه‌مندان و فعالان حرفه‌ای حوزه‌های مرتبط با عکاسی، گرافیک، فیلمسازی و فیلمنامه‌نویسی که دارای تجربه و سابقه فعالیت در این زمینه‌ها هستند، می‌توانند برای حضور در فرآیند داوری آثار دانش‌آموزان اعلام آمادگی کنند.

متقاضیان می‌توانند برای ثبت‌نام اولیه و ارسال رزومه، از طریق صفحات جشنواره در شبکه‌های اجتماعی به نشانی‌های (madresephotographicsfestival@ و madresefilmfestival@) با برگزارکنندگان در ارتباط باشند.

کد مطلب 6948041
آزاده فضلی

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