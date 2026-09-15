به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین رحمانی خلیلی، معاون برنامه‌ریزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تشریح آخرین اقدامات این بنیاد برای بازسازی واحدهای مسکونی آسیب‌دیده در جریان جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه و نحوه تأمین اعتبارات جبران خسارت، اظهار کرد: یک روز پس از آغاز جنگ ۱۲ روزه، ستاد بازسازی جنگ در تهران تشکیل شد.

وی افزود: بنیاد مسکن با رایزنی با مجلس و دستگاه‌های دولتی و برگزاری جلسات اضطراری، حدود هزار میلیارد تومان اعتبار اولیه برای اسکان و بازسازی واحدهای آسیب‌دیده تأمین کرد.

رحمانی خلیلی بیان کرد: با آغاز جنگ ۴۰ روزه و افزایش شدت و مدت حملات، بنیاد مسکن سامانه تلفنی ۴۰۱۰۰ را برای اعلام و ثبت خسارت و پیگیری روند بازسازی راه‌اندازی کرد که این سامانه در ۲۲۲ شهر و ۱۸۵ روستا فعال شد.

وی ادامه داد: باتوجه‌به نامناسب‌بودن اسکان اضطراری در چادر و هزینه بالای اسکان در هتل، پیشنهاد پرداخت وام ودیعه اسکان موقت از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ارائه شد و با تأمین ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار از سوی بانک مسکن، تسهیلات ۳۰۰ تا ۷۰۰ میلیون‌تومانی به آسیب‌دیدگانی که امکان سکونت در منازل خود را نداشتند، پرداخت شد.

معاون برنامه‌ریزی بنیاد مسکن یادآور شد: بازپرداخت این تسهیلات پس از دو سال و هم‌زمان با بازگشت افراد به منازل بازسازی‌شده انجام خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در مواردی که واحد مسکونی تخریب‌شده در اختیار مستأجر بوده است، امکان پرداخت تسهیلات به موجر و مستأجر به‌صورت توأمان نیز فراهم شده است.