استمرار شرجی و رطوبت در خوزستان؛ کاهش ملایم دما در استان تا پنجشنبه

محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت جوی استان خوزستان اظهار کرد: براساس آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، جریانات مرطوب جنوبی تا اواسط وقت پنجشنبه، سبب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوبی و جنوبشرقی استان خواهند شد.
وی افزود: همچنین طی امروز تا روز پنجشنبه در ساعاتی از بعدازظهرها، سرعت وزش بادها در مناطق جنوبی، غربی، مرکزی و جنوبشرقی بهصورت متوسط پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: تا روز پنجشنبه، روند کاهش ملایم دما در سطح استان مورد انتظار است.
سبزهزاری در پایان به وضعیت دمایی استان طی شبانهروز گذشته اشاره کرد و گفت: در شبانهروز گذشته اهواز با دمای ۴۶.۸ درجه سانتیگراد گرمترین و ایذه، بهبهان و گتوند با دمای ۲۱.۸ درجه سانتیگراد خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند؛ همچنین بیشینه دمای اهواز در این مدت به ۴۶.۵ و کمینه آن به ۲۴.۸ درجه سانتیگراد رسیده است.
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