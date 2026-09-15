  1. سیاست
  2. مجلس
۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۵۸

عدم صدور ویزا برای رئیس سازمان انرژی اتمی برخلاف پروتکل جهانی است

عدم صدور ویزا برای رئیس سازمان انرژی اتمی برخلاف پروتکل جهانی است

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، عدم صدور ویزا برای رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان را برخلاف پروتکل جهانی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: «آمریکا در فقدان هرگونه پروتکل بین‌المللی، درخواست همکاری ایران برای بازرسی مراکز بمباران شده هسته‌ای را دارد، اما با وجود پروتکل جهانی، دستور به عدم صدور ویزای دکتر اسلامی را می‌دهد. این رفتارهای متناقض است که تغییر دکترین هسته‌ای ایران را برای افکارعمومی توجیه پذیر می‌نماید.»

کد مطلب 6948089
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه