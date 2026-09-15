عدم صدور ویزا برای رئیس سازمان انرژی اتمی برخلاف پروتکل جهانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در یکی از شبکههای اجتماعی نوشت: «آمریکا در فقدان هرگونه پروتکل بینالمللی، درخواست همکاری ایران برای بازرسی مراکز بمباران شده هستهای را دارد، اما با وجود پروتکل جهانی، دستور به عدم صدور ویزای دکتر اسلامی را میدهد. این رفتارهای متناقض است که تغییر دکترین هستهای ایران را برای افکارعمومی توجیه پذیر مینماید.»
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، عدم صدور ویزا برای رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان را برخلاف پروتکل جهانی دانست.
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