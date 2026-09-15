به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شعبانی عصر سهشنبه در آیین اعزام کاروان تجهیزات «مهر با نشاط» به شهرستانها و مناطق استان سمنان اظهار کرد: سرمایهگذاری برای کیفیت بخشی به درس تربیتبدنی و حوزه سلامت دانشآموزان از موضوعات مهم در مسیر تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است.
وی با بیان اینکه تجهیزات بر اساس شرایط و نیاز شهرستانها و مناطق توزیع خواهد شد، افزود: هدف این نیست که اقلام صرفاً به مدارس تحویل داده شود، بلکه باید این تجهیزات در فرآیندهای آموزشی، ورزشی، بهداشتی و پرورشی دانشآموزان مورد استفاده واقعی قرار گیرد.
معاون تربیتبدنی و سلامت آموزش و پرورش استان سمنان با تأکید بر ضرورت رصد اجرای این طرح تاکید داشت: میزان استفاده از تجهیزات، پوشش مدارس هدف و تأثیر آنها در ایجاد نشاط و امید آفرینی و ارتقای سلامت و تربیتبدنی دانشآموزان توسط حوزههای مرتبط ارزیابی خواهد شد.
شعبانی تصریح کرد: رویکرد آموزش و پرورش باید از «توزیع محوری» به «اثرگذاری محوری» تغییر کند و معیار موفقیت طرح «مهر با نشاط» نیز تعداد اقلام توزیع شده نیست.
وی ادامه داد: معیار میزان تغییری است که این تجهیزات در افزایش مشارکت دانشآموزان، نشاط و امید آفرینی و همچنین حضور و همراهی خانوادهها در مدارس ایجاد میکند.
نظر شما