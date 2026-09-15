به گزارش خبرنگار مهر، رضا علیزاده ظهر سهشنبه در مراسم اعزام کاروان تجهیزات ورزشی و بهداشتی «مهر با نشاط» در مشهد اظهار کرد: امروز شاهد آن نیستیم که تنها چند خودرو را به مدارس و شهرستانها اعزام کنیم، بلکه بخشی از عدالت آموزشی، ورزشی، سلامت و امید را به سراسر استان ارسال میکنیم.
معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی با تأکید بر اهمیت این اقدام گفت: فلسفه اعزام این کاروان ورزشی و بهداشتی، ایجاد نشاط، سلامت و تندرستی است. ما در هر کاری اولویت داریم که عدالت رعایت شود و این تجهیزات بر اساس نیازسنجی، با اولویت مدارس مناطق کمبرخوردار توزیع میشوند.
وی با اشاره به اینکه این وسایل در زمان قطبی خریداری شده، افزود: زحمت بستهبندی و فراهم کردن امکانات برای این کار توسط یک نهضت داوطلبی انجام شد؛ نهضتی که در آن دانشآموزان، پیشکسوتان و معلمان تربیت بدنی حضور داشتند و نشان دادند که در شرایط سخت، یک تیم متحد هستند.
علیزاده در ادامه آماری از این عملیات ارائه کرد و افزود: در قالب ۱۲۷ هزار قلم تجهیزات بهداشتی و ورزشی، ۵۲۵۰ مدرسه که بین ۶۰ تا ۶۵ درصد مدارس استان را پوشش میدهند، تجهیز میشوند. این کار با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان انجام میشود و همزمان ۸۱ اتاق بهداشت و ۱۲ کانون تندرستی نیز جهت کمک به استعدادیابی و مقابله با ناهنجاریهای دانشآموزان تجهیز خواهد شد.
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