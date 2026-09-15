به گزارش خبرنگار مهر، روحالله محمدخانی ظهر سهشنبه در آیین توزیع تجهیزات ورزشی و بهداشتی طرح «مهر با نشاط» با اشاره به ساحتهای مختلف تربیتی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اظهار کرد: یکی از مهمترین این ساحتها، ساحت زیستی و بدنی است و بدون برخورداری از سلامت جسم و روح، آموزش و یادگیری نمیتواند به شکل مطلوب تحقق پیدا کند.
سرپرست آموزش و پرورش استان قزوین افزود: سلامت جسمی و روانی دانشآموزان نقش اساسی در فرایند یادگیری، رشد شخصیت و تربیت همهجانبه آنان دارد و از این رو باید محیط مدرسه به گونهای فراهم شود که دانشآموز در کنار آموزش، احساس نشاط، شادابی و پویایی داشته باشد.
وی با تأکید بر ضرورت برنامهریزی برای شادابسازی مدارس گفت: نشاط و شادابی باید در فضای مدارس و میان دانشآموزان جریان داشته باشد و برای تحقق این هدف، علاوه بر برنامههای تربیتی و فرهنگی، باید امکانات و تجهیزات مورد نیاز نیز فراهم شود.
عدالت آموزشی فقط به فرصت یادگیری محدود نیست
محمدخانی تأمین و تجهیز مدارس به وسایل ورزشی و بهداشتی را از الزامات توجه به ساحت زیستی و بدنی دانشآموزان دانست و تصریح کرد: این موضوع بهویژه در مدارس کمبرخوردار اهمیت بیشتری دارد و باید در چارچوب عدالت آموزشی، دسترسی دانشآموزان این مدارس به امکانات مناسب ورزشی و سلامت تقویت شود.
وی ادامه داد: عدالت آموزشی تنها به فراهم کردن فرصت یادگیری محدود نمیشود، بلکه دانشآموزان باید از محیط آموزشی مناسب، امکانات ورزشی، خدمات سلامت و زمینههای لازم برای رشد جسمی، روحی و اجتماعی نیز برخوردار باشند.
توزیع تجهیزات با اولویت مناطق کمبرخوردار
سرپرست آموزش و پرورش استان قزوین با اشاره به اجرای طرح «مهر با نشاط» در سراسر کشور خاطرنشان کرد: توزیع این تجهیزات گامی در جهت ارتقای کیفیت محیطهای آموزشی، افزایش تحرک و نشاط دانشآموزان و تقویت برنامههای سلامتمحور در مدارس استان است.
محمدخانی تأکید کرد: تلاش میکنیم این امکانات با اولویت مدارس و مناطق کمبرخوردار و به شکل عادلانه توزیع و مورد استفاده قرار گیرد.
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