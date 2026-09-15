فاز ۳ برنامه پزشکی خانواده آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، با اجرای فاز ۳ اجرای برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع و اضافه شدن ۱۹ شهر جدید، این برنامه در همه استانهای کشور، ۶۴ شبکه بهداشت و درمان در ۶۴ دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی استقرار یافت.

در این نشست گزارش هایی از روند آغاز اجرای آزمایشی، پایش و استقرار برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در فازهای ابتدایی در ۵ شهرستان پیشرو، ۴۰ شهرستان در فاز اول و دوم و ۱۹ شهرستان در این فاز ارائه شد.

معاونان و مدیران ارشد وزارت بهداشت و سازمان تامین اجتماعی گزارش هایی از پیشرفت ها، لزوم اجرای برنامه و نیازمندی های آن ارائه شد.

در این نشست جمعی از روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و همچنین نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به صورت وبیناری حضور داشتند.