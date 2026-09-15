ترکیه درباره گسترش جنگ اوکراین به دریای سیاه هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه با ابراز نگرانی از سرایت جنگ روسیه و اوکراین به دریای سیاه، اعلام کرد آنکارا برای افزایش امنیت این منطقه در حال تسهیل گفتوگوهاست.
فیدان روز سهشنبه گفت جنگ روسیه و اوکراین بر حوزه دریای سیاه تأثیر گذاشته است. او افزود ترکیه تاکنون کنوانسیون مونترو را که عبور و مرور دریایی از تنگههای ترکیه، بسفر و داردانل را تنظیم میکند، بهطور موفقیتآمیز اجرا کرده است.
وزیر خارجه ترکیه همچنین اعلام کرد آنکارا با توجه به تشدید حملات به بنادر و کشتیها در سواحل شمالی این کشور، درباره وضعیت دریای سیاه به شهروندان خود هشدار خواهد داد. به گفته فیدان، ترکیه همزمان در حال تسهیل گفتوگوهایی با هدف تقویت امنیت در دریای سیاه است.
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