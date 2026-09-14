لندن کشته شدن یک نظامی انگلیس در اوکراین را تأیید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، وزارت دفاع انگلیس امروز دوشنبه اعلام کرد که یکی از اعضای نیروهای مسلح این کشور در اوکراین کشته شده است.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع انگلیس در این خصوص ادعا شده است که این نظامی انگلیس «در جریان یک حادثه رانندگی» از بین رفته است!

بر اساس اعلام لندن، حادثه مذکور روز شنبه هفته جاری رخ داده است.

تا کنون جزئیات بیشتری درباره این حادثه منتشر نشده است.

این در حالیست که روسیه تا کنون بارها از مداخله آشکار نظامی لندن در تنش افروزی های کی یف، خبرهایی را فاش کرده بود.