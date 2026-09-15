به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، الکساندر استوب، رئیس‌ جمهور فنلاند امروز سه‌ شنبه از تصویب سی و چهارمین بسته حمایتی به بهانه تقویت توان دفاعی اوکراین خبر داد.

رئیس‌ جمهور فنلاند در شبکه اجتماعی ایکس در این خصوص نوشت: اوکراین در حال آماده‌ سازی برای زمستان پیش‌ رو است و به تمام حمایت‌ های ما نیاز دارد. فنلاند امروز تصمیم به ارسال سی و چهارمین بسته حمایتی شامل تجهیزات دفاعی به اوکراین، به ارزش ۲۹۰ میلیون یورو (۳۳۴ میلیون دلار) گرفت.

الکساندر استوب، در ادامه ادعا کرد که این بسته شامل اقلامی است که اوکراین به‌ طور فوری درخواست کرده بود.

استوب مدعی شد: مبارزه دفاعی اوکراین اکنون وارد پنجمین سال خود شده است. ما از کی یف حمایت می‌ کنیم، زیرا این کار از نظر اخلاقی درست است و با امنیت کل اروپا و در نتیجه امنیت فنلاند نیز ارتباط دارد.