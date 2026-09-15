هفته فرهنگی در آستانه اشرفیه نمایش وحدت ملی و ایستادگی است

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت حیدری نژاد عصر دوشنبه در نشست خبری ستاد هفته فرهنگی آستانه اشرفیه اظهار کرد: مردم اخبار و رویدادهای مختلف را از رسانه‌ها دریافت می‌کنند و اصحاب رسانه نقش مهمی در آگاهی‌بخشی و انتقال اخبار به جامعه دارند.

فرماندار با اشاره به ضرورت معرفی مفاخر شهرستان به نسل جدید افزود: آشنایی نوجوانان و جوانان با ظرفیت‌های فرهنگی، علمی و تاریخی آستانه اشرفیه از اهداف مهم برگزاری هفته فرهنگی است چرا که شخصیت‌های همچون آیت‌الله وحید، آیت‌الله ضیائی، آیت‌الله امینیان و استاد محمد معین از جمله مفاخری هستند که باید به نسل جدید معرفی شوند.

وی پارک بوجاق، آرامگاه استاد محمد معین و حرم مطهر سلطان سید جلال‌الدین اشرف را از مهم‌ترین ظرفیت‌های گردشگری شهرستان دانست و گفت: این مجموعه‌ها می‌توانند نقش مؤثری در توسعه فرهنگی، علمی و گردشگری منطقه ایفا کنند.

برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی و اجتماعی

حیدری‌نژاد با بیان اینکه هفته فرهنگی آستانه اشرفیه از ۲۱ تا ۲۷ شهریور برگزار می‌شود، گفت: برنامه‌های این هفته با محوریت میراث فرهنگی، آینده‌ سازان، هویت مذهبی، دفاع مقدس، جشنواره غذای محلی، موزه کشاورزی و نوغانداری، ورزش، بازی‌های بومی و محلی و معرفی مفاخر شهرستان اجرا خواهد شد.

وی افزود: نمایشگاه صنایع دستی، برنامه‌های معرفی علما و بزرگان شهرستان، آیین گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، جشنواره غذای محلی و برنامه‌های مرتبط با کشاورزی و نوغانداری از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است. همچنین از ورزشکارانی که در عرصه‌های ملی درخشیده‌اند، تجلیل خواهد شد.

فرماندار آستانه اشرفیه با اشاره به برگزاری مراسم بزرگداشت استاد محمد معین گفت:برنامه‌ پایانی هفته فرهنگی نیز جمعه ۲۷ شهریور با عنوان جشنواره برنج و بادام زمینی با هدف ایجاد شور و نشاط اجتماعی و تقویت وحدت و همدلی مردم برگزار خواهد شد.

اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه ای

حیدری نژاد از اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه ای در شهرستان گفت و اظهار کرد: طی یک سال و نیم گذشته، در مجموع ۲ هزار و ۳۲۷ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی و استانی برای توسعه و آبادانی آستانه اشرفیه جذب و هزینه شده است.

وی افزود: در حوزه راه و شهرسازی بیش از ۱۸۶ هزار میلیارد تومان هزینه شده و پروژه ۲۰۱ واحدی مسکن و طرح‌های بهسازی در محورهای مختلف نیز در حال اجراست.

فرماندار آستانه اشرفیه با بیان اینکه برای اصلاح شبکه برق شهرستان ۷۶ دستگاه ترانس نصب و ۹۶ کیلومتر کابل خودنگهدار اجرا شده است، تصریح کرد:بنیاد مسکن نیز ۲۳۳ میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های مختلف هزینه کرده و شرکت آب منطقه‌ای ۲۶۲ میلیارد تومان برای طرح‌های مرتبط با آب و حمایت از کشاورزان اختصاص داده است.

وی با تأکید بر اهمیت کشت برنج و حمایت از کشاورزان گفت:هفته فرهنگی آغاز مسیر تازه‌ای برای برگزاری جشنواره‌ها و برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی در آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر است و این روند با هدف تقویت نشاط عمومی و توسعه شهرستان ادامه خواهد یافت.