به گزارش خبرگزاری مهر، دومین مانور سراسری پایش و کنترل واحدهای عرضهکننده آفتکشهای کشاورزی در استان قزوین با هدف ارتقای سلامت محصولات کشاورزی، ساماندهی زنجیره تأمین آفتکشها، صیانت از محیط زیست و تقویت نظارتهای قرنطینهای اجرا شد.
در این طرح ۲۰ بازرس در قالب پنج تیم چهار نفره، عملکرد ۲۱۴ داروخانه گیاهپزشکی و پنج شرکت فرمولاتور تولیدکننده سم در سطح استان را مورد پایش و بازرسی قرار میدهند.
این عملیات با حضور فرزاد خوشاخلاق، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، نصیری رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان، رضا شهسواری مدیر حفظ نباتات استان و جمعی از مدیران، کارشناسان و بازرسان دستگاههای مرتبط اجرا شد.
همچنین در بخش نظارتهای قرنطینهای، دو کلینیک و در بخش کلینیکهای گیاهپزشکی نیز هشت واحد بهصورت دورهای تحت پایش و بازرسی قرار میگیرند.
شناسایی، کشف و توقیف آفتکشهای ممنوعه، غیرمجاز، قاچاق، تقلبی و تاریخگذشته، جلوگیری از احتکار، بررسی نحوه نگهداری و عرضه سموم و کنترل عملکرد واحدهای عرضهکننده از مهمترین محورهای این مانور است.
بازرسان در جریان اجرای این طرح، وضعیت نگهداری، توزیع و فروش آفتکشهای کشاورزی را بررسی کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مطابق قوانین و مقررات با متخلفان برخورد خواهند کرد.
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