تبعات هدف قرار گرفتن عربستان از نگاه فایننشال تایمز

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد که بخش انرژی عربستان در حالی در معرض یک حمله قرار گرفته که اروپا و آمریکا به سمت فصل سرما حرکت می کنند و این موضوع می تواند بر تأمین انرژی کشورهای مذکور تأثیر بگذارد.

در ادامه این گزارش آمده است: جنگ ایران و آمریکا وارد مرحله شدیدتری شده و گسترش درگیری در خلیج فارس، این بار عربستان و برنامه های اقتصادی محمد بن سلمان را مستقیما تهدید می کند.

نیروهای انصارالله یمن بخش عمده ای از سواحل دریای سرخ را در اختیار گرفته و به زیرساخت های انرژی عربستان حمله کرده اند. همزمان حمله پهپادی به خط لوله شرق به غرب عربستان باعث توقف آن شده است.

این تحولات مسیر جایگزین برای انتقال نفت خلیج فارس در صورت بسته ماندن تنگه هرمز را نیز تهدید می کند. تداوم تحولات مذکور می تواند انتقال انرژی به سمت غرب را به شکل جدی مختل کند.

جنگ کنونی دارای سه بُعد نظامی، اقتصادی و رسانه ای بوده و هر سه بعد در حال حاضر به زیان آمریکا پیش می روند.