به گزارش خبرنگار مهر، سردار ایرج مسجدی معاون هماهنگ‌کننده نیروی قدس سپاه، عصر امروز در آئین رونمایی از مستند «سه‌شنبه خونین؛ ماجرای پیجرها در لبنان» که در ایوان شمس برگزار شد، با قدردانی از عوامل تولید این مستند اظهار داشت: از همه هنرمندان، خواهران و برادرانی که برای تهیه این اثر و برگزاری این مراسم تلاش کردند، تشکر می‌کنم.

وی با اشاره به سابقه فعالیت خود در نیروی قدس سپاه افزود: از ابتدای تشکیل نیروی قدس تا امروز در این مجموعه مشغول خدمت بوده‌ام و ۲۲ سال نیز به‌عنوان رئیس ستاد و معاون شهید حاج قاسم سلیمانی فعالیت کردم.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی قدس سپاه با تشریح مأموریت این نیرو در حمایت از جبهه مقاومت گفت: همان‌طور که نیروی دریایی مسئولیت دفاع در دریا و نیروی هوافضا مأموریت‌های خاص خود را بر عهده دارد، مأموریت نیروی قدس نیز حمایت و پشتیبانی از جریان مقاومت است.

رژیم صهیونیستی پیش از انقلاب اسلامی نیز درگیر جنگ و جنایت بود

مسجدی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در منطقه تصریح کرد: گاهی این پرسش مطرح می‌شود که آیا جمهوری اسلامی عامل ایجاد جنگ و درگیری با آمریکا یا رژیم صهیونیستی است؟ پاسخ روشن است؛ مگر رژیم صهیونیستی بعد از انقلاب اسلامی تشکیل شده است؟ مگر مبارزه صهیونیست‌ها با مردم فلسطین و لبنان ارتباطی با انقلاب اسلامی دارد؟

وی ادامه داد: دهه‌هاست رژیم صهیونیستی علیه مسلمانان و مردم فلسطین جنایت می‌کند و این موضوع مربوط به امروز و جمهوری اسلامی نیست. حتی جنگ‌های بزرگ جهانی نیز پیش از انقلاب اسلامی رخ داده و میلیون‌ها انسان درگیر کشتار شدند.

مسجدی با بیان اینکه جنگ و تجاوز بخشی از رفتار تاریخی قدرت‌های سلطه‌گر بوده است، گفت: آمریکایی‌ها در طول تاریخ خود جنگ‌های متعددی را در نقاط مختلف جهان به راه انداخته‌اند و مسئله فقط یک درگیری با جمهوری اسلامی نیست. آنچه در تاریخ روابط بین‌الملل مشاهده می‌شود، سابقه‌ای طولانی از جنگ، تجاوز، اشغالگری و زورگویی است.

حزب‌الله برای دفاع از سرزمین لبنان مقاومت می‌کند

وی با تأکید بر ماهیت دفاعی مقاومت افزود: نیروهای مقاومت برای دفاع از سرزمین خود ایستاده‌اند. پیش از شکل‌گیری این مقاومت، رژیم صهیونیستی جنوب لبنان و بخش‌هایی از سرزمین‌های منطقه را اشغال کرده بود و مردم لبنان برای دفاع از سرزمین خود در برابر اشغالگری ایستادگی کردند.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی قدس سپاه خاطرنشان کرد: همان‌طور که سیاست نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دفاعی است و اگر تجاوزی صورت گیرد، کشور از خود دفاع می‌کند، مقاومت نیز در برابر تجاوز و اشغالگری از سرزمین و مردم خود دفاع می‌کند.

وی ادامه داد: جنگ را جمهوری اسلامی آغاز نکرد. از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، کشور با ناامنی و تجاوز مواجه شد و سپس جنگ تحمیلی علیه ایران آغاز شد. آیا جمهوری اسلامی باید اجازه می‌داد کشور تجزیه شود و دشمن هر کاری می‌خواهد انجام دهد؟ ملت ایران ایستاد و از کشور خود دفاع کرد.

مسجدی افزود: اینکه کسی تصور کند جمهوری اسلامی جنگ‌طلب است یا آغازگر درگیری‌ها بوده، یک خطای استراتژیک و تحلیلی است.

جنایت پیجرها آخرین جنایت رژیم صهیونیستی نخواهد بود

وی با اشاره به جنایت‌های رژیم صهیونیستی گفت: حادثه پیجرها نخستین جنایت رژیم صهیونیستی نبوده و آخرین جنایت آن نیز نخواهد بود. این رژیم در طول سال‌های گذشته جنایات متعددی علیه مردم منطقه انجام داده است.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی قدس سپاه با انتقاد از کشتار غیرنظامیان در غزه اظهار داشت: رژیمی که ادعای دموکراسی و دفاع از انسانیت دارد، چگونه می‌تواند کودکان و زنان را هدف قرار دهد؟ منطق آنها این است که اگر کودک امروز زنده بماند، ممکن است فردا به یک نیروی مقاومت تبدیل شود؛ بنابراین او را امروز هدف قرار می‌دهند.

مسجدی تأکید کرد: اگر در برابر جنایت و اشغالگری ایستادگی نشود، دامنه این جنایت‌ها گسترش پیدا خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران ایستاده و اعلام کرده است که زیر بار ظلم و زور نمی‌رود و اجازه نمی‌دهد به مردم مسلمان منطقه ظلم شود.

جریان مقاومت پس از جنگ قدرتمندتر شده است

وی در ادامه با اشاره به وضعیت امروز جبهه مقاومت گفت: با اطلاع و شناخت دقیق به شما می‌گویم که امروز جریان مقاومت قدرتمندتر، منسجم‌تر و قوی‌تر از پیش از آغاز جنگ است.

مسجدی افزود: سلاح، سازماندهی، فرماندهان، رهبری، انگیزه و اعتقاد جریان مقاومت پس از شهادت‌ها نه‌تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه بسیار بیشتر و مضاعف شده است.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع شهید سیدحسن نصرالله اظهار داشت: در مراسم تشییع سیدحسن نصرالله شاهد حضور میلیون‌ها نفر بودیم که پرچم حزب‌الله و تصاویر او را در دست داشتند. با شهادت یک نفر، افراد دیگری در مسیر مقاومت قرار می‌گیرند و این جریان همچون شاخه‌ای است که با قطع شدن، شاخه‌ها و برگ‌های جدیدی از آن می‌روید.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی قدس سپاه همچنین به نقش مقاومت یمن و عراق اشاره کرد و گفت: مقاومت یمن امروز در شرایط سخت محاصره، توانسته جایگاه قدرتمندی پیدا کند و مقاومت عراق نیز توسط جوانانی شکل گرفته که برای دفاع از سرزمین خود و مقابله با اشغالگری ایستاده‌اند.

جمهوری اسلامی ضعیف نشده است

وی با اشاره به تحولات اخیر منطقه تأکید کرد: نباید کسی تصور کند جمهوری اسلامی ضعیف شده یا شکست خورده است. امروز آمریکایی‌ها خود را در شرایط دشواری می‌بینند و رویکردهای مختلفی را برای مقابله با ایران دنبال می‌کنند.

مسجدی با اشاره به موضوع مذاکره میان ایران و آمریکا گفت: در مقاطع مختلف، جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای مذاکره اعلام کرده است، اما طرف آمریکایی در مواردی از حضور در مذاکرات خودداری کرده و حتی برای بازگشت به مسیر گفت‌وگو، دیگران را واسطه قرار داده است.

وی افزود: امروز یک ملت، یک نظام، یک انقلاب، یک دولت و جریان مقاومت مردانه ایستاده‌اند و کوتاه نمی‌آیند. دشمنان تصور نمی‌کردند در برابر آنها چنین مقاومتی شکل بگیرد، اما جمهوری اسلامی نشان داده است که زیر بار زورگویی نمی‌رود.

رمز عزت و پیروزی، ایستادگی است

معاون هماهنگ‌کننده نیروی قدس سپاه با تأکید بر ضرورت حفظ روحیه مقاومت اظهار داشت: نباید کسی در دل و ذهن خود احساس کند که جمهوری اسلامی ضعیف شده است. ما باید پای این نظام، انقلاب، خون شهدا و آرمان‌های آنان بایستیم و از آن دفاع کنیم.

مسجدی افزود: اگر در برابر دشمن کوتاه بیاییم، دشمن جلوتر می‌آید؛ اما اگر محکم بایستیم، عقب‌نشینی خواهد کرد. رمز موفقیت، عزت، سربلندی و پیروزی ملت ایران، مقاومت و ایستادگی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از نظام پزشکی کشور برای پذیرش و درمان مجروحان حادثه پیجرها گفت: انتقال و درمان شمار زیادی از مجروحان حادثه پیجرها در ایران، در مدت کوتاهی، یک سند افتخار برای نظام پزشکی کشور است.

مسجدی خاطرنشان کرد: پزشکان، پرستاران، بیمارستان‌ها، وزارت بهداشت و همه مسئولانی که در درمان این مجروحان نقش داشتند، اقدام بزرگی انجام دادند و باید از تلاش‌های آنان قدردانی کرد.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت امروز جبهه مقاومت گفت: با اطلاع و شناخت دقیق به شما می‌گویم که امروز جریان مقاومت قدرتمندتر، منسجم‌تر و قوی‌تر از پیش از آغاز جنگ است.

مسجدی افزود: سلاح، سازماندهی، فرماندهان، رهبری، انگیزه و اعتقاد جریان مقاومت پس از شهادت‌ها نه‌تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه بسیار بیشتر و مضاعف شده است.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع شهید سیدحسن نصرالله اظهار داشت: در مراسم تشییع سیدحسن نصرالله شاهد حضور میلیون‌ها نفر بودیم که پرچم حزب‌الله و تصاویر او را در دست داشتند. با شهادت یک نفر، افراد دیگری در مسیر مقاومت قرار می‌گیرند و این جریان همچون شاخه‌ای است که با قطع شدن، شاخه‌ها و برگ‌های جدیدی از آن می‌روید.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی قدس سپاه همچنین به نقش مقاومت یمن و عراق اشاره کرد و گفت: مقاومت یمن امروز در شرایط سخت محاصره، توانسته جایگاه قدرتمندی پیدا کند و مقاومت عراق نیز توسط جوانانی شکل گرفته که برای دفاع از سرزمین خود و مقابله با اشغالگری ایستاده‌اند.

وی با اشاره به تحولات اخیر منطقه تأکید کرد: نباید کسی تصور کند جمهوری اسلامی ضعیف شده یا شکست خورده است. امروز آمریکایی‌ها خود را در شرایط دشواری می‌بینند و رویکردهای مختلفی را برای مقابله با ایران دنبال می‌کنند.

مسجدی با اشاره به موضوع مذاکره میان ایران و آمریکا گفت: در مقاطع مختلف، جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای مذاکره اعلام کرده است، اما طرف آمریکایی در مواردی از حضور در مذاکرات خودداری کرده و حتی برای بازگشت به مسیر گفت‌وگو، دیگران را واسطه قرار داده است.

وی افزود: امروز یک ملت، یک نظام، یک انقلاب، یک دولت و جریان مقاومت مردانه ایستاده‌اند و کوتاه نمی‌آیند. دشمنان تصور نمی‌کردند در برابر آنها چنین مقاومتی شکل بگیرد، اما جمهوری اسلامی نشان داده است که زیر بار زورگویی نمی‌رود.

رمز عزت و پیروزی، ایستادگی است

معاون هماهنگ‌کننده نیروی قدس سپاه با تأکید بر ضرورت حفظ روحیه مقاومت اظهار داشت: نباید کسی در دل و ذهن خود احساس کند که جمهوری اسلامی ضعیف شده است. ما باید پای این نظام، انقلاب، خون شهدا و آرمان‌های آنان بایستیم و از آن دفاع کنیم.

مسجدی افزود: اگر در برابر دشمن کوتاه بیاییم، دشمن جلوتر می‌آید؛ اما اگر محکم بایستیم، عقب‌نشینی خواهد کرد. رمز موفقیت، عزت، سربلندی و پیروزی ملت ایران، مقاومت و ایستادگی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از نظام پزشکی کشور برای پذیرش و درمان مجروحان حادثه پیجرها گفت: انتقال و درمان شمار زیادی از مجروحان حادثه پیجرها در ایران، در مدت کوتاهی، یک سند افتخار برای نظام پزشکی کشور است.

مسجدی خاطرنشان کرد: پزشکان، پرستاران، بیمارستان‌ها، وزارت بهداشت و همه مسئولانی که در درمان این مجروحان نقش داشتند، اقدام بزرگی انجام دادند و باید از تلاش‌های آنان قدردانی کرد.