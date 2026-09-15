به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، در سخنانی اعلام کرد: گزارش‌ های ادعایی درباره حمله به قطار حامل مقامات غربی، بخشی از یک کارزار تبلیغاتی با هدف تامین کمک‌ های نظامی برای اوکراین است. رژیم زلنسکی از مقامات بلندپایه غربی به‌عنوان سپر انسانی برای پوشش محموله‎های نظامی خود استفاده می‌کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در این خصوص ادامه داد: لغو ممنوعیت استقرار تسلیحات هسته‌ای در کشورهای ناتو گامی به سوی ظهور بدون کنترل این‌ تسلیحات است. مواضع تسلیحات هسته‌ای تهدید کننده روسیه در کشورهای عضو ناتو در کانون توجه نیروهای بازدارندگی راهبردی روسیه قرار خواهند داشت.

زاخارووا گفت: تندروهای اروپای غربی باید با نگاهی واقع‌ بینانه هشدارهای روسیه درباره گسترش تسلیحات هسته‌ای ناتو را جدی بگیرند. مقامات اروپایی به بهانه تهدید ناشی از روسیه تلاش می‌کنند تسلیحات هسته‌ای را به مرزهای روسیه نزدیک کنند.

اخیرا اعلام شده است که یک قطار مسافری که مقامات بلندپایه اروپایی از جمله بوریس جانسون نخست وزیر پیشین انگلیس و مشاوران ارشد وی را حمل می‌ کرد، نزدیک مرزهای لهستان هدف حمله یک پهپاد مهاجم قرار گرفت.

شرکت دولتی راه‌ آهن اوکراین (اوکرزالیزنیتسیا) اعلام کرد که روز یکشنبه، یک پهپاد روسی به لوکوموتیو یک قطار مسافربری در فاصله ۲ کیلومتری مرز لهستان اصابت کرده است.