به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر سه‌شنبه در دومین نشست هیأت امنای دانشگاه رازی و دانشگاه صنعتی کرمانشاه که در تهران برگزار شد، بر ضرورت پیوند هرچه بیشتر دانشگاه‌ها با مسائل واقعی استان تأکید کرد و گفت: دانشگاه‌های رازی و صنعتی کرمانشاه باید در کنار فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی، بخشی از نیازهای توسعه‌ای استان را نیز برعهده بگیرند.

وی افزود: در نشست‌های آینده باید مشخص باشد چه مسئله‌ای از استان به دانشگاه واگذار شده، این مسئله چگونه به پروژه تبدیل شده و اجرای آن چه نتیجه و اثر مثبتی برای توسعه کرمانشاه داشته است.

استاندار کرمانشاه با اشاره به در پیش بودن بازگشایی دانشگاه‌ها، بر آماده‌سازی کامل مراکز آموزش عالی استان برای آغاز سال تحصیلی تأکید کرد و گفت: رؤسای دانشگاه‌ها باید با جدیت، امکانات مورد نیاز دانشجویان در حوزه‌های تغذیه، ایاب و ذهاب، اسکان و سایر بخش‌ها را فراهم کنند.

حبیبی ادامه داد: آغاز سال تحصیلی باید با برنامه‌ریزی مناسب و ایجاد شرایط مطلوب برای دانشجویان همراه باشد و مدیریت استان نیز در این زمینه در کنار دانشگاه‌ها خواهد بود. وی همچنین از حضور خود در یکی از دانشگاه‌های استان همزمان با روز بازگشایی دانشگاه‌ها خبر داد و این مناسبت را فرصتی برای گفت‌وگو با جامعه دانشگاهی و بررسی مسائل و نیازهای آنان دانست.

وی با اشاره به جایگاه کرمانشاه در غرب کشور اظهار کرد: این استان به دلیل قرار گرفتن در مسیر کریدور غرب، از طریق زیرساخت‌های خود بخشی از خدمات عمومی منطقه غرب را پشتیبانی می‌کند و دانشگاه‌های استان نیز باید متناسب با این موقعیت، نقش پررنگ‌تری در توسعه منطقه داشته باشند.

استاندار کرمانشاه دانشگاه رازی را یکی از برندهای ارزشمند آموزش عالی در غرب کشور دانست و پیشنهاد کرد با مشارکت دانشگاه‌های واقع در حوزه تمدنی زاگرس، کنسرسیوم علمی و دانشگاهی این حوزه شکل بگیرد.

حبیبی گفت: این کنسرسیوم می‌تواند از دانشگاه‌های شمال‌غرب کشور از جمله ارومیه و تبریز تا دانشگاه شهید چمران اهواز در جنوب‌غرب را شامل شود و با محوریت دانشگاه رازی، زمینه همکاری‌های علمی، پژوهشی و فناورانه میان دانشگاه‌های این حوزه تمدنی را فراهم کند.

وی همچنین موضوع تأمین مسکن اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه‌های استان را مورد توجه قرار داد و از آمادگی مدیریت استان برای پیگیری این مسئله خبر داد.

استاندار کرمانشاه افزود: در نخستین فرصت، کمیسیون ماده ۵ با حضور دستگاه‌های مرتبط از جمله شهرداری و اداره‌کل راه و شهرسازی تشکیل می‌شود تا مقدمات لازم برای رفع مشکلات مربوط به تأمین مسکن دانشگاهیان فراهم شود.

حبیبی ابراز امیدواری کرد این نشست در آینده نزدیک برگزار شود و راهکارهای اجرایی برای رفع مشکلات موجود در حوزه مسکن دانشگاهیان مورد بررسی قرار گیرد.

در این نشست همچنین بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۵ دانشگاه رازی و دانشگاه صنعتی کرمانشاه بررسی شد و موضوع تقویت فعالیت‌های فناورانه دانشگاه‌های استان و افزایش حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بر اساس مباحث مطرح‌شده، قرار است با مشارکت استانداری کرمانشاه، معاونت فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه‌های رازی و صنعتی کرمانشاه، دسترسی شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور به تسهیلات و منابع حمایتی تسهیل شود.

استاندار کرمانشاه در ادامه با تأکید بر ضرورت افزایش اثربخشی ظرفیت علمی استان در مسیر توسعه تصریح کرد: دانشگاه‌ها نباید عملکرد خود را تنها با شاخص‌هایی مانند تعداد مقالات، طرح‌های پژوهشی، فارغ‌التحصیلان و اعضای هیأت علمی ارزیابی کنند، بلکه میزان اثرگذاری آنها در حل مسائل واقعی استان نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: بخشی از نیازهای توسعه‌ای کرمانشاه باید به دانشگاه‌ها ارجاع شود و دانشگاه مسئولیت پاسخگویی به این مسائل را برعهده بگیرد تا ارتباط میان ظرفیت علمی، مدیریت اجرایی و بخش‌های اقتصادی استان تقویت شود.

حبیبی تأکید کرد: استفاده هدفمند از توان علمی و فناورانه دانشگاه‌ها می‌تواند به حل مسائل استان و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای کرمانشاه کمک کند و لازم است این ظرفیت بیش از گذشته در خدمت توسعه استان قرار گیرد.