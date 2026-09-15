تصادف در محور قم ـ سلفچگان یک کشته و ۱۰ مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، برخورد یک دستگاه پراید و یک دستگاه ون وانا در محور قم ـ سلفچگان، ۱۱ حادثهدیده برجا گذاشت که در جریان آن یک نفر جان خود را از دست داد و ۱۰ نفر مصدوم شدند.
نجاتگران پایگاه امداد و نجات معصومیه جمعیت هلالاحمر استان قم پس از حضور در صحنه، عملیات امدادرسانی به حادثهدیدگان را آغاز کردند و اقدامات لازم برای رهاسازی فرد جانباخته نیز انجام شد.
در این سانحه رانندگی، یکی از ۱۱ حادثهدیده جان خود را از دست داد که عملیات رهاسازی وی توسط نجاتگران هلالاحمر انجام شد.
پس از پایان عملیات رهاسازی، پیکر فرد جانباخته برای تحویل به مراجع قضایی منتقل شد.
۱۰ مصدوم این حادثه نیز با حضور عوامل اورژانس در محل، برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی منتقل شدند.
قم- برخورد یک دستگاه پراید و ون وانا در محور قم ـ سلفچگان یک کشته و ۱۰ مصدوم برجا گذاشت و مصدومان حادثه به مراکز درمانی منتقل شدند.
به گزارش خبرنگار مهر، برخورد یک دستگاه پراید و یک دستگاه ون وانا در محور قم ـ سلفچگان، ۱۱ حادثهدیده برجا گذاشت که در جریان آن یک نفر جان خود را از دست داد و ۱۰ نفر مصدوم شدند.
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